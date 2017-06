ASOS ha decidido mostrar a sus modelos con estrías y todas lo estamos celebrando

Cuánto hace que no veías unas estrías: unas estrías distintas las tuyas.

En los anuncios no hay estrías. Ni en las vallas publicitarias. Ni en las marquesinas de autobús. Por supuesto, no hay estrías en la TV. Ni en los catálogos. Ni en la mayor parte de las películas. Ellas nunca tienen estrías. Las demás no. Las otras no. Pero tú sí. Al llegar a casa y quitarte el pantalón, ahí están. Son tuyas y, además, desde hace años. O al ponerte ese bikini de Intimissimi que viste anunciado en una chica que, claro, cómo iba a tener estrías. No.

Luego: vas a la playa con tus amigas y también tienen estrías. Como tú, que para algo son tus amigas. No como las otras. Te preguntas quiénes son ellas y por qué no son como tú.

ASOS, la conocida plataforma de venta online de ropa, ha decidido dejar de hacer algo minúsculo, sutil, pero que está lleno de valor. Es un pasito. La firma ha decidido dejar de retocar las marcas en los muslos de sus modelos en traje de baño. Dejar que veas las estrías, las pequeñas imperfecciones. Dejar a las pieles ser lo que son: pieles.

Muchas usuarias de Twitter están celebrando la iniciativa. Qué queréis. Hace ilusión. Es que es un alivio comprobar que todas ellas, en realidad, también eran como tú.

Ni siquiera otras marcas como American Apparel —que alguna vez incorporó el vello púbico en sus maniquíes— dejan en paz a las estrías. A las chicas de American Apparel también se las eliminan.

Ni tampoco las de la firma sueca Monki —cuyo Instagram transgrede, un poco, con la heteronormatividad de los cuerpos—. En Monki ni las chicas son tan delgadas ni las bellezas tan normativas ni tan blancas. Todo bien, ¿ pero por qué ellas tampoco tienen estrías?

El gesto de ASOS parece minúsculo, un detalle. Una tontería. Pero no lo es, porque nadie más se atreve a hacerlo. Ojalá esto se mantenga y se extienda (¿dónde está la celulitis?) y no quede todo esto en un sueño de verano.