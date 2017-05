Piratas informáticos han secuestrado la nueva entrega de 'Piratas del Caribe'

Los ataques de ransomware (secuestro de datos online) se han convertido en un tema de actualidad candente durante la última semana. El virus WannaCrypt ha infectado a empresas y organizaciones de todo el mundo, robándoles sus datos y pidiendo un rescate a cambio de ellos.

Ahora, un nuevo ataque ha sido registrado en Disney. Según publica The Hollywood Reporter, el CEO Bob Iger informó a sus empleados el pasado lunes que están trabajando con el FBI con el objetivo de combatir a un grupo de hackers que aseguran tener acceso a una de sus películas.

Si no pagan una cantidad inmensa de dinero, los hackers la publicarán íntegramente en la red. Al parecer, primero harán una prueba de 5 minutos para demostrar que van en serio, y después irán subiéndola de 20 en 20 minutos hasta que paguen lo acordado a través de Bitcoin.

Todo parece indicar a que la película de la que hablan los hackers es Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar. El filme protagonizado por Johnny Depp llegará a los cines el próximo 26 de mayo, por lo que se trata de un estreno cercano de gran presupuesto al cual una filtración podría afectarle considerablemente.

Vía Giphy

En la exclusiva también dejan caer que podrían tener el metraje de Cars 3, cuyo estreno se planea para el 16 de junio. Lo que no parece que vaya a ocurrir es una filtración de Star Wars VIII: Los Últimos Jedi, un rumor que se ha propagado con rapidez por la red pero que ya ha sido desmentido.

Disney se niega a pagar ningún rescate, aun sabiendo que podría ser muy perjudicial para la recaudación de un filme que ya no las tiene todas consigo. De hecho, hay antecedentes de ataques de este estilo que tuvieron una consecuencia perjudicial para sus empresas. La última temporada de Orange is the new blackfue revelada antes de su estreno, ya que Netflix no quiso pagar lo que le pedían. Y con Los Mercenarios 3 ocurrió lo mismo, lo que provocó un gran descenso de su recaudación en la taquilla.

No está claro si el ataque de ransomware tiene algo que ver con el virus WannaCrypt, aunque la última oleada de piratería a grandes empresas demuestra que tienen estructuras mucho más débiles de lo que aparentan.

Al fin y al cabo, no deja de ser irónico que una película sobre piratas haya sido pirateada.