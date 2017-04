El conmovedor tráiler del documental sobre Heath Ledger te encogerá el corazón

Heath Ledger se quitó la vida en 2008, hace ahora casi diez años. Con su pérdida, Hollywood se quedaba sin uno de los actores más prometedores de su generación.

Este mes, coincidiendo con el Tribeca Film Festival, un documental nos mostrará la intimidad del intérprete que hizo eternos títulos como Destino de Caballero o El Caballero Oscuro, en la que diese vida al Joker.

I Am Heath Ledger, que así se llama esta película de no-ficción, contiene mucho material grabado por el propio actor —tomas en las que, antes de la popularización del selfie, el actor se retrató a sí mismo. Como se nos explica en el tráiler del documental, Ledger, cuya vocación real era la de convertirse en director, siempre llevaba una videocámara o una cámara de fotos consigo. Gracias a eso último, I Am Heath Ledger ha podido recuperar gran cantidad de material casero para la ocasión.

I Am Heath Ledger ha sido dirigido por Derik Murray, y contiene material sobre el actor nunca visto antes, así como declaraciones de allegados y colaboradores de Ledger —el documental cuenta con la participación de Naomi Watts, Ben Mendelsohn o Ben Harper. “Heath era el ser humano más vital que podías encontrarte”, dice Harper en el tráiler. “Si algo no se llevaba hasta las últimas consecuencias, no le interesaba lo más mínimo.

“Incluso haciendo un papel secundario, conseguía comerse la pantalla”, añade el director Ang Lee. Lee dirigió a Ledger en la multipremiada Brokeback Mountain, el primer western moderno en mostrar una relación homosexual entre dos cowboys.

I Am Heath Ledger, tras su paso por el Tribeca Film Festival, podrá verse en cines seleccionados de Estados Unidos a partir del 3 de mayo.