Un documental analizará el legado de la feminista y pionera punk Poly Styrene

Mirándola en retrospectiva, la escena de punk original fue la primera en la que, de forma no residual, las mujeres tomaron la iniciativa a la hora de formar grupos, subirse al escenario y pegar alaridos tan o más fuertes que los de sus contrapartidas masculinas. Ahí están, para demostrarlo, Siouxsie Sioux, Nina Hagen o Poly Styrene, la frontgirl de X-Ray Spex.

Coincidiendo con el 40 aniversario de Germfree Adolescents, el primer álbum de X-Ray Spex, verá la luz Poly Styrene: I Am A Cliché, un documental que analizará el legado de la cantante punk. Bautizado con el nombre de unas de las canciones más famosas de X-Ray Spex, Poly Styrene: I Am A Cliché estará escrito por Celeste Bell, hija de la cantante, así como por la periodista musical Zoë Howe.

Ya desde el tráiler del documental, se hace hincapié en lo transformador y crucial que fue para Poly Styrene asistir a un concierto de Sex Pistols en 1976: a la joven, de raíces británicas y somalíes, ese concierto le empujó a convertirse a la fe punk, formar su propia banda y escribir canciones que ya son himnos, como Oh bondage! Up yours!

Bell y Howe aseguran que Poly Styrene: I Am A Cliché no solo será un documental musical, sino que explorará temas muchas veces omitidos cuando se repasa la historia de X-Ray Spex, como la misoginia, el racismo o las enfermedades mentales.

“Esta película servirá para celebrar la vida y el trabajo de mi madre”, declaró Bell, que perdió a su madre en 2011, víctima de un cáncer de mama. “Fue una artista que merece ser reconocida como una de las mejores cantantes de la historia; una joven con una gran voz, cuyo mensaje es, ahora mismo, más importante que nunca”.

“Poly Styrene sigue siendo una de las voces más originales de la cultura pop”, añadió el director Paul Sng. “Queremos que el documental refleje la efervescencia de su vida: que sirva de tributo a su legado como icono punk y como artista”.