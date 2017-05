El director de '12 Años de Esclavitud' dirigirá un documental sobre Tupac Shakur

Tumblr

Si no hace mucho os hablábamos de All Eyez On Me, el biopic que llevará a la gran pantalla la vida de Tupac, a éste proyecto se le suma el anuncio de otro que, como aquél, hará las delicias de los fans del hip hop. Se trata de un documental sobre Tupac, autorizado por la familia de Shakur, y dirigido por nada más y nada menos que Steve McQueen, el director de descendencia afrocaribeña que estampó su firma en Shame o 12 Años de Esclavitud.

En este filme de no ficción, McQueen trabajará mano a mano con White Horse Pictures y Amaru Entertainment, una compañía creada por Afeni Shakur, la madre de Tupac. La tía del rapero, Gloria Cox, hará las veces de productora ejecutiva del documental.

“Me conmueve y me emociona mucho poder explorar los detalles biográficos de un artista tan legendario como éste”, dijo McQueen. “Recuerdo como, en 1993, durante mi época de estudiante en la escuela de cine de Nueva York, el hip hop se presentaba en sociedad a la vez que yo, a través de un amigo, descubrí a Tupac. Y no había nadie más brillante que él”, añade el director.

McQueen, en paralelo, se encuentra trabajando en una adaptación para la gran pantalla de la serie británica Widow. El cineasta ha expresado su deseo de, mediante la colaboración de la familia Shakur, poder conocer y contar la historia real tras la vida –y la muerte– de un rapero tan insigne como fue Tupac.

Este documental, así como Alle Eyez On Me, no serán las únicas películas que pongan el foco en la vida de Tupac, sino que también lo hará LAByrinth, u na película protagonizada por Johnny Deep cuya narración se centrará en los asesinatos de Shakur y Notorious B.I.G.