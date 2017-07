En Twitter también hay desigualdad: los hombres blancos acumulan la mayoría de seguidores

Imagen vía GETTY

Las redes sociales son un reflejo de la realidad en la que vivimos. Y también lo son, por tanto, de la desigualdad de género y la discriminación racial.

Puede que no nos demos cuenta, pero basta echar un vistazo a nuestro timeline de Twitter para comprobar cómo se siguen perpetuando algunas desigualdades que pueden pasar desapercibidas. ¿Eres blanco? Verás que los tuits que te llegan son, sobre todo, de gente blanca. En tu timeline no hay diversidad. Y, además, es probable que sigas a muchos más hombres que a mujeres.

Si no me crees, haz la prueba.

Un estudio ' White Man and Highly Followed: Gender and Race Inequalities in Twitter' de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), firmado por Johnnatan Messias, ha analizado los perfiles de hombres y mujeres de diferentes razas en Twitter. Durante tres meses, los investigadores analizaron 341.457.982 tuits publicados por 50.270.310 usuarios.

Después de pasar los perfiles por una aplicación de reconocimiento facial llegaron a la conclusión de que el 53% de los usuarios rastreados eran mujeres frente a un 47% de hombres.

Lo curioso del estudio es que pese a que hay una presencia mayoritaria de mujeres el porcentaje se invierte a la hora de analizar aquellos usuarios con más seguidores. El 57% de los usuarios con más seguidores en Twitter son hombres. Esto es: las mujeres somos más, pero no alcanzamos las mismas cifras de followers que los hombres. Lo que se traduce en que hay menos mujeres cuya opinión se considera importante o influyente.

Vaya, parece que ni en Twitter nos podemos deshacer del techo de cristal.

Por otro lado, el estudio analizó la raza de los usuarios: 18% asiáticos, 14% negros y 68% blancos. El estudio subraya que los usuarios que gozan de una mayor visibilidad y representación son blancos, los cuales ocupan la principal posición.

Además: el género influye, claro. El grupo más privilegiado es el de hombres blancos (sobrerrepresentados en un 20%) mientras que los grupos menos visibles son los de las mujeres negras y asiáticas (infrarrepresentadas en un 31%).

El estudio también destaca que existe cierta tendencia a la homofilia. Esto significa que los usuarios parecen empatizar y conectar más con otras personas de su misma raza. En este caso, los investigadores determinaron que tanto blancos como negros tienden a seguir de forma manifiesta a personas de su propia raza.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas asiáticas. El estudio también demuestra que entre usuarios asiáticos la homofilia no está tan presente y tienden a seguir a personas de diversa etnia más allá de la suya.

Ahora, si no quieres seguir replicando las mismas desigualdades de género que vivimos en la sociedad en tus propias redes sociales, haz un ejercicio de búsqueda y pon remedio. Busca perfiles interesantes de mujeres y de personas que no pertenezcan a tu propia raza. Aporta diversidad a tus contactos y seguidores y es probable que te llegue información más diversa e interesante.