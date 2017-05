Este vídeo explica todos los símbolos, secretos y metáforas que esconde ‘Get Out’

ScreenPrism

A estas alturas, todos sabemos que Get Out es mucho más que una película de terror. Y que, cuanto menos sepas de ella, más disfrutas de su visionado. O de su revisionado, porque la película de Jordan Peele está plagada de detalles, homenajes y simbología que, al verla por primera vez, ni el espectador más avezado es capaz de apreciar.

Todos estos secretos ocultos salen a la luz en Get Out Explained: Symbols, Satire & Social Horror, un vídeo de Screen Prism que pone sobre la mesa todo aquello que, a primera vista, te pasó desapercibido al ver la película. Por ejemplo, sus similitudes con La Semilla del Diablo o Las Esposas de Stepford. Si aquellas reflejaron las presiones y problemáticas con las que se enfrentan las mujeres al entrar en la edad adulta, Get Out es expresión de un clima, el actual, nada halagüeño para la población afroamericana.

El vídeo también hace hincapié en las metáforas esclavistas que utiliza Get Out: el relleno de una butaca arañada como símbolo de las plantaciones de algodón; la puja de Chris y sus reminiscencias con las subastas de ciudadanos no-libres; el consumo de té como distinción de una clase —caucásicos— hacia otra —afroamericanos.

Lo interesante de estos símbolos, como se puede apreciar en el vídeo, es cómo el director Jordan Peele ha conseguido resignificarlos y darle otras connotaciones distintas a las originales.

Cuidado: Get Out Explained: Symbols, Satire & Social Horror viene cargado de spoilers —haz play al vídeo, pero siempre bajo tu responsabilidad. Quizás, el mayor de ellos, el spoiler de los sopoilers, es (spoiler alert) aquél que descubre a Get Out como lo que es: una comedia.

Quizás, una de las más oscuras y satíricas de la última década.

Desde luego, la que más simbología esconde bajo sus fotogramas.