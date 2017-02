Lo que realmente ocurrió con el error de los Oscars, y los culpables de todo ello

Estados Unidos está lleno de misterios. ¿Quién asesinó a Kennedy? ¿Cómo murió Marilyn Monroe? ¿Existe el Área 51? son preguntas sin resolver que existen desde hace mucho tiempo. Y, ahora, una nueva incógnita se ha sumado a la fórmula:

¿A qué se debe la equivocación a la hora de dar el Oscar a mejor película?

En el culmen de la ceremonia de anoche, el momento en el que Warren Beatty y Faye Dunaway debían nombrar a la mejor película del año, ocurrió algo inesperado. Los presentadores debían premiar a Moonlight, pero dijeron el nombre de La La Land en su lugar.

De este modo, todo el equipo de La La Land se subió al escenario emocionado. Los productores comenzaron con sus discursos. Y, tras unos minutos de celebración, comunicaron que, en realidad, había ganado Moonlight.

Al momento , el presentador Warren Beatty volvió al escenario para disculparse. Según sus declaraciones, le habían dado el sobre equivocado, el de mejor actriz protagonista. Al haberlo ganado Emma Stone, leyeron La La Land y dieron por hecho que había ganado la película. Sin embargo, en el backstage Stone dijo que lo tuvo entre sus manos en todo momento… de forma que… ¿qué ocurrió realmente?

Como hemos visto en diferentes capturas, Beatty no mentía al decir que tenía el sobre equivocado:

Pero, ¿no es este el sobre que tenía Stone?

Al parecer sí, pero se trataba de un duplicado. La auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de recibir, contabilizar y verificar los resultados de los Oscars, siempre hace dos duplicados por cada categoría. Estos son supervisados por dos únicas personas en todo el mundo, que este año han sido Brian Cullinan y Martha Ruiz.

En un tuit de la PwC, la compañía se ha atribuido la culpa por lo sucedido, disculpándose del error cometido:

De este modo, lo más probable es que uno de los dos auditores diera el sobre de la categoría anterior a los presentadores, en vez del que pertenecía al de mejor película. Para esclarecer los hechos, la auditoría ha emprendido una investigación sobre quién ha sido el culpable.

En cuanto a las redes sociales, han agradecido que haya ocurrido lo mismo que en Miss Universo y en los Goya, ya que esto les ha servido para generar decenas de memes sobre la gala. Aquí os dejamos algunos de los mejores:

This is exactly how we woke up in disbelief on November 9. "The Oscar really goes to Hillary Clinton." pic.twitter.com/l7mEqDzuzH