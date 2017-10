Este misterioso mensaje de Taylor Swift ha indignado a sus fans más que nunca

El pasado jueves Taylor Swifrt lanzó Gorgeous, el tercer single de su nuevo álbum Reputation.

Como con todo lo que hace esta mujer, sus seguidores rápidamente se lanzaron a analizar —o más bien sobreanalizar— el tema en busca de posibles mensajes ocultos.

La canción en cuestión abre con la voz de un niño diciendo la palabra "gorgeous", un detalle que no parece tener demasiada importancia, pero del que se puede sacar mucha miga después de una intensa sesión de piruetas mentales.

I think the baby's voice in Gorgeous is Taylor Swift when she was younger!! My heart! 💓💕🐍 — I LOVE YOU TAYLOR (@babywolverine13) 20 de octubre de 2017

"Creo que la voz del bebé en Gorgeous es Taylor Swift cuando era pequeña. ¡Mi corazón! 💓💕🐍".

Who's the baby at the beginning of gorgeous? Is taylor pregnant and hinting? — Karl (@minimadkarl) 20 de octubre de 2017

"¿Quién es el bebé al inicio de Gorgeous? ¿Está Taylor Swift embarazada e insinuándolo?".

(¿Embarazada? Dios me libre, porque me veo dos semanas escribiendo artículos de los doce mil millones de tuits sobre una conspiración Kardashian-Swift para quedarse embarazadas a la vez).

Pero sigamos: a sabiendas de que estaba lanzando un fucking misil, Taylor swift respondió así a uno de los comentarios:

"300 personas lo saben"

" – Creo que el niño pequeño diciendo 'gorgeous' al principio es mi parte favorita... quiero decir, ¡ES TAN MONO! ¿Quién es?

– 300 personas lo saben".

300 hace referencia al número de personas que han estado presentes en las "sesiones secretas" que Taylor ha hecho presentando su nuevo disco. En estas sesiones la cantante toca los temas de Reputation en casas privadas para un público muy reducido que se compromete por escrito, bajo un acuerdo de confidencialidad , a no desvelar ciertos detalles de la música que ha escuchado.

Las sesiones secretas de este álbum han tenido lugar en Londres, Nueva York, Rhode Island, Los Angeles, Nashville y Watch Hill, y con ese comentario Swift dejó caer que esos 300 asistentes son los únicos fans a quienes les ha explicado que hay detrás de la misteriosa voz.

Aunque Swift sabía que estaba dejando caer una bomba, no tenía ni idea de que le iba a estallar en las manos.

taylor: 300 people knoweveryone: she's confirming some of the fandom are better than others ....what — katie / I MET HER (@swiftestgrande) 20 de octubre de 2017

" –Taylor: 300 personas lo saben.

–Todo el mundo: Está confirmando que algunos fans son mejores que otros...

¿Qué?".

Probablemente, Taylor solo quería alimentar un poco el misterio, pero muchos seguidores se lo tomaron de una forma muy personal, asumiendo que la cantante estaba dando a entender que hay fans de primera y de segunda categoría.

" –Taylor Swift, te quiero y siempre te apoyaré, pero ¿'300 personas lo saben', es en serio? Sí, tus 300 favoritos lo saben y nosotros, la mierda, no lo sabemos. ¿Sabes? Es triste y estoy herido por lo que has dicho y esas ratas que te conocieron están presumiendo de las sesiones secretas, tenemos sentimientos. Me he pasado siete años de mi vida apoyándote y siempre lo haré, pero que esas 300 personas lo sepan y que compartas tu álbum solo con ellos si nosotros no sabemos nada...".

" – No me gusta nada la persona en la que se ha convertido Taylor en Tumblr. '300 personas lo saben', ¿en serio? Qué bien saber que no está eligiendo a sus favoritos".

" – He estado tratando de no desmoronarme, pero esto es frustrante. Está creando favoritismos ente los fans. Las sesiones secretas me parecen bien, pero ese post es ir demasiado lejos. O puede que me siente mal porque yo no pude ir y ahora todo el mundo la está conociendo en persona, y no puedo con ello".

"¿Sabes que duele de verdad? Que un fan pregunte quién es la persona detrás de la voz del bebé y que Taylor responda '300 personas lo saben".

Viendo el plañiderismo que había tomado Twitter, y tratando de calmar los ánimos, una de las personas que asistió a una de las sesiones secretas decidió filtrar de quién era la voz del niño.

So it's confirmed the baby's voice at the beginning off #Gorgeous is Blake and Ryan baby girl James. — TAYLOR/reputation (@wally_lw) 20 de octubre de 2017

"Está confirmado, la voz de bebé del principio de Gorgeous es de la niña de Blake y Ryan, James".

Unas horas después Taylor decidió borrar su post. De momento, ni ella ni sus representantes han querido hacer comentarios al respecto.

(vía BuzzFeed)