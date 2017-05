Tarantino cuenta los secretos de 'Reservoir Dogs' para celebrar su 25 aniversario

“Por aquel entonces, vivía con mi madre en Glendale, California”, rememoraba el director Quentin Tarantino en el Q&A que precedió a la proyección conmemorativa por el 25 aniversario de Reservoir Dogs. La película, que muestra las consecuencias posteriores al robo de un banco, es ya, sin ningún género de dudas, un clásico moderno del cine negro.

Durante el coloquio posterior a la proyección celebrada en el Tribeca Film Festival, Tarantino, acompañado de algunos de los actores de la cinta, compartieron con el público los recuerdos que atesoraron durante el rodaje de la misma. “Fue el momento más feliz de mi vida”, llegaría a decir Quentin.

1.

“Quería hacer una película artística, a lo Sangre Fácil”. Así de ambicioso era Tarantino, un director que, aunque primerizo, tenía bien claro que no quería hacer un simple film de género, sino algo más cercano al cine de los Hermanos Coen. “No quería que Reservoir Dogs fuese una película-directa-a-vídeo”, dijo durante el Q&A.

Nadie puede decir que no pusiera empeño en que su ópera prima quedara perfecta. “Dedicamos solo dos semanas a ensayar”, recuerda Keitel, que además de interpretar al Señor Blanco hizo las veces de productor ejecutivo en la cinta. “Ensayar tanto es inaudito para los estándares de Hollywood”, apunta. “Esas dos semanas casi se convierten en cuatro cuando, en algún punto, Quentin pensó en convertir Reservoir Dogs en una obra de teatro”.

2.

“O haces de Señor Rubio, o estás fuera de la película”. Así de tajante se mostraba el director 25 años atrás con Michael Madsen, que interpretó al Señor Rubio. Madsen, como el resto de ‘Dogs’, no estaba conforme con el papel que se le había dado —en la película, hay una escena donde ocurre exactamente lo mismo cuando se les asigna el nombre en clave a cada uno de ellos.

Madsen, que durante en el Q&A dijo inspirarse en James Cagney para el papel, también reconoció no haber preparado su escena más famosa en Reservoir Dogs: aquella en la que baila al son de Stuck in the middle with you mientras tortura a un policía. “Nunca me hiciste bailar en los ensayos”, recordaba a Quentin, “porque sabías que esa escena me intimidaba”. En el guión, desveló, solo había un escueto “el Señor Rubio baila de forma maniaca”.

“¿Qué cojones se supone que significaba eso?”, dijo Madsen. “¿Cómo Mick Jagger o qué?”.

3.

“Tom Waits me leyó el monólogo de Madonna”. No, en serio: el cantante de blues más marciano de todos los tiempos llegó a hacer el casting para formar parte de los Reservoir Dogs. Y no fue el único. “Gente de lo más salvaje vino a hacer una audición para la película”, reveló Quentin durante la charla.

Waits, actor fetiche de Jim Jarmusch y Francis Ford Coppola, le dijo a Quentin que tenía entre manos un guión genial. “Es pura poesía”, le aduló el cantante, en lo que Tarantino recuerda como uno de los primeros cumplidos que recibió su libreto. “Hasta ese momento, nunca jamás me habían dicho que mi trabajo era poético”.

4.

“La primera proyección con público fue un puto desastre”. Ocurrió en Sundance, el proyector no tenía el formato adecuado y, para rematarlo, los de la sala encendieron las luces en el clímax de la película. “La escena en la que todos se apuntan entre sí perdió todo su poderío”, recuerda Quentin, que pidió a los actores no asistir a ese primer pase para no gafarlo.

Dicha petición, al parecer, fue desoída por Steve Buscemi. “¡Fue culpa tuya!”, bromeó con él Tarantino, durante el Q&A.

El segundo pase, sito también en Sundance, fue algo mejor. “Ése fue fantástico”, recuerda el director. Entre el público, se encontraban figuras como Sean Penn —su hermano Chris daba vida a Nice Guy Edie en la película— o Faye Dunaway, la Bonnie de Bonnie y Clyde. “Durante el coloquio posterior, Dunaway me hizo incluso una pregunta”, añade Tarantino, “algo que me pareció realmente guay”.

5.

“¿Ese que acaba de salir del cine es el cabrón que hizo La última casa a la izquierda?”. Si incluso un director como Wes Craven ( Scream) abandona la sala donde se proyecta tu película, es que igual te has pasado un pelín con la violencia. “Yo nunca entendí esa controversia”, opinó Madsen. “Cuando vi Reservoir Dogs por primera vez, pensé de hecho que era bastante suave”.

Sea como fuere, Craven no estaba solo: hasta cinco personas salieron de la sala en ese pase, superadas por la escena en la que se tortura a un policía. Según Tarantino, era un número bastante bajo. “En otra proyección, me puse a contar la gente que salía del cine durante la película”, recuerda el director. “Salieron unos 33”.