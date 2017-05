El tráiler de este corto sobre una pareja gay solo necesita 25 segundos para enamorarte

Un corazón se escapa de las manos de un joven pelirrojo. Oculto tras un árbol, no puede evitar que su músculo vital huya hacia la persona de la que ha caído rendidamente enamorado. Pero, al contrario de lo que suele ocurrir en las series y películas de animación, su objetivo no es una joven rubia de ojos azules, sino otro chico de su edad.

El tráiler de In a Heartbeat ha llegado, y en tan solo 25 segundos ha demostrado que el amor no entiende de géneros:

Pese a tratar un tema tan superado socialmente como el amor homosexual, este tráiler es un hito histórico de la animación. En Disney se habían hecho algunos guiños sobre parejas gays en películas como Buscando a Dory, pero todos eran detalles muy sutiles. Quizá demasiado como para concienciar sobre el colectivo LGTBI.

Sin embargo, In a Heartbeat nace lejos de los grandes estudios, donde sigue existiendo una clara ideología conservadora. El filme está financiado por Kickstarter. Aunque su objetivo inicial era de 3.000 dólares, ha terminado recaudando más de 14.000.

Detrás de la historia están Beth David y Esteban Bravo, dos estudiantes del Rinling College de Arte y Diseño de Florida que han presentado el proyecto como tesis de final de grado. De momento, ya tienen el favor del público:

the trailer for 'in a heartbeat' is out and i'm still crying pic.twitter.com/UYQpgVyr7I

"El tráiler de 'In a Heartbeat' ha salido y no puedo parar de llorar"

the official trailer of In a Heartbeat is out and its really cute 😊💓