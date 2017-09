Por qué el inolvidable episodio sobre la homosexualidad de 'Master of None' es tan importante

Lena Whaithe

Si has visto Master Of None, seguramente sabes de qué episodio estamos hablando: te acuerdas de él porque te quedaste un buen rato mirando el fondo negro del final de los créditos, agarrada a un cojín, respirando aliviada. La serie, dirigida por Aziz Ansari y que gira en torno a las minorías, decide centrarse, en este episodio, en uno de los personajes de la serie, Denise (Lena Waithe), amiga negra y lesbiana del protagonista.

A modo de pequeño spin-off de 40 minutos, el episodio te coloca ahí, en una silla más, como espectadora y comensal de una cena de Acción de Gracias en una familia matriarcal afroamericana. Abuela, tía, madre e hija. Están todas. Y tú: asistiendo a la cena como observadora. El episodio, basado en la repetición, salta de cena a cena, desde principios de los 90, en los que nuestra protagonista es solo una niña, a la época actual, cuando ya tiene treinta y tantos.

¿Qué sucede en todo este tiempo? La cena de Acción de Gracias anual nos sirve para tomar las pulsaciones de la vida de Denise. Los años transcurren en la vida de la protagonista y no los vemos, pero los intuimos. Fisgoneamos un poco en su vida, a través de esas cenas, como a través de la ranura de una puerta. Entre rituales familiares y escenas que se repiten año tras año, Denise deja de ser una niña, Denise se convierte en adolescente y Denise se enamora. Denise presenta a su primera novia, y a la segunda. En todos esos años, en todas esas cenas, Denise está explorando su identidad y su sexualidad y su familia asiste a los cambios. Denise está saliendo del armario. Y lo hace así, en gerundio, como parte de un proceso largo que no empieza y acaba el día en el que anuncias: “Mamá, soy gay”.

El episodio narra con acierto el proceso certero y franco de autoaceptación y aceptación de la homosexualidad en la familia. Y no lo hace desde un discurso polarizado —te respeto o no te respeto—, lo hace explicando la complejidad del proceso con todas las dudas, sombras y matices.

Waithe, guionista de este episodio, que además está basado en su propia vida, crea un retrato profundo y sincero de lo que significa salir del armario. La familia de Denise no representa un entorno especialmente conservador; no son ogros intolerantes. Son personas que hacen un esfuerzo por entender y aceptar. El episodio aborda el choque generacional con la abuela, por un lado, quien primero es distante, refunfuñona, silenciosa; la complicidad con la tía (más joven, soltera, que funciona como aliada) o la postura de la madre, que si bien empieza empuñando el viejo de discurso de “no podré ser abuela” o “yo lo digo por ti, para que no sufras”, también acaba experimentando finalmente su propia evolución.

Tal vez porque la propia Waithe lo ha vivido en primera persona, el episodio conecta y te hace empatizar con cada uno de los miembros de su familia y dibuja con cariño a la familia, sin demonizarla y sin dar lecciones demás.

Pero para que todo eso ocurra, para que todos los presentes en la cena evolucionen y hagan su propio clic interno, mental, tienen que pasar los años. Y son muchos años los que pasan, que vemos. Y hay sufrimiento. Y hay malas caras. Y hay rechazo. Y esa es probablemente la clave de este episodio: mostrar cómo es salir del armario en la mayor parte de las familias. Nos podrá gustar más o menos, desearemos acortar los tiempos. Que todo vaya más rápido. Que el brindis ese relajado de 2017 hubiera pasado también en el día de acción de gracias de principios de los 2000. Que la madre no le hubiera dejado de hablar en aquella primera cena. O que la abuela hubiera saludado a la invitada desconocida que estaba sentado a su lado. Pero es que, ante todo, no hay que confundir, el premiado capítulo de Master of None es un retrato sincero de la familia imperfecta, del paso del tiempo y de cómo son las cosas ahora, no de cómo deberían ser.

Waithe, la protagonista de este inolvidable capítulo se ha erigido asimismo como la primera mujer afroamericana lesbiana en ganar un premio Emmy, y ha aprovechado la ocasión para ofrecer uno de los discursos más aclamados de la noche dirigido a la comunidad LGBTQI+. Y acaba así:

“Hay cosas que nos hacen diferentes, esos son nuestros superpoderes. Cada día, cuando sales por la puerta, ponte tu capa imaginaria y sal allí y conquista el mundo. Porque el mundo no sería tan hermoso si nosotros no estuviéramos en él".