Este vídeo compara 11 momentos históricos reales con sus recreaciones en el cine

Atrápame si puedes, Hacia rutas salvajes o JFK son ya historia del cine. Pero, antes de eso, fueron simplemente Historia. El cine basado en hechos reales, aunque puede tomarse algunas licencias, hay otras ocasiones en que intenta recrear, de forma literal, la realidad que lo inspiró.

Ése es el caso de las películas antes mencionadas, pero también de Man on the Moon, The Fighter o La teoría del todo, todas ellas incluidas en Recreating History. Esta pieza, editada por Vugar Efendi, utiliza la pantalla partida para mostrar, a la izquierda, los eventos reales que inspiraron las películas y, a la derecha, las imágenes recreadas en los films.

RECREATING HISTORY from Vugar Efendi on Vimeo.

Como curiosidad, el único director del que aparece más de un título en Recreating History es Oliver Stone —además de JFK, Vugar Efendi ha incluido también imágenes del biopic que este realizador dedicase a The Doors.

Recreating History también incluye imágenes de The Damned United, La Vie en rose, Jackie, Selma y Loving, de Jeff Nichols.