'El problema de Apu': el documental que pone sobre la mesa el racismo de 'Los Simpson'

“Odio a Apu”, le dice Aziz Ansari a Hari Kondabolu, ambos comediantes; ambos de origen hindú. “Es la razón por la cuál no me gustan Los Simpson”, añade. “Yo amo a Los Simpson...”, contraataca Kondabolu, antes de que Ansari le corte con un: “...porque, ¿te odias a ti mismo?”.

Así arranca el tráiler de The problem with Apu, un documental dirigido por Hari Kondabolu que quiere analizar el impacto de un personaje como Apu Nahasapeemapetilon en la comunidad hindú estadounidense. “ Los Simpson me fascinaban de adolescente y, como comediante, fueron una gran influencia para mí”, dice Kondabolu en un comunicado. “Sin embargo, mi madre me enseñó que puedes criticar algo que amas, precisamente porque eres más exigente con aquello que quieres”.

El cómico pone sobre la mesa el hecho de que, durante mucho tiempo, Apu fue la única representación reconocible que la ficción mainstream concedió a los hindús residentes en Estados Unidos. ¿La tragedia? Desde 1990, cuando Apu se fogueó en el capítulo El Héroe sin Cabeza, el personaje no ha cambiado de aspecto ni voz; sigue, en definitiva, representado un estereotipo.

“¿A cuántos de vosotros os han llamado Apu?”, pregunta el realizador a algunos activos de la cultura y miembros de la comunidad hindú; más de la mitad levanta la mano. Porque, además de contar con Ansari, Kondabolu habla con Kamau Bell, Aasif Mandvi, Hasan Minhaj, Utkarsh Ambudkar o Aparna Nancherla. También, con Dana Gould, guionista de Los Simpson.

“Este tipo de acentos”, dice el escritor, sobre la forma de hablar de Apu, “resultan, por naturaleza, divertidos para la América blanca. Punto”.

“¿Porque... Son racistas?”, contesta Hari.

The problem with Apu revela, en ese sentido, un detalle importante: el dibujo animado está doblado por Hank Azaria, un actor blanco. Ésa y no otra es la razón de que su voz suene, en palabras del comediante, como “un hombre blanco imitando a un hombre blanco burlándose de mi padre”. Con acierto, Kondabolu establece paralelismos entre Azaria y los actores que, en época del cine pre-sonoro, pintaban su cara para transmutarse en afroamericanos.

The problem with Apu, con su tráiler, promete autocrítica que invita a la autocrítica: ¿Cuándo fue la última vez que llamaste 'badulaque' a tu ultramarinos de confianza? ¿Y la última que te referiste al tendero como 'paki' o 'apu'? El problema, ¿es de Apu o es nuestro?