Estos 3 teasers incluyen mensajes ocultos sobre la nueva temporada de Twin Peaks

Showtime

Si hay alguna serie que hiciera a su público especular de manera enfermiza, esa es Lost Twin Peaks. La inminente vuelta a televisión de la serie de Mark Frost y David Lynch, así como el secretismo que la rodea, ha hecho que los fans estén ávidos de cualquier nuevo avance.

El último, tras la portada de Entertainment Weekly, de la que os hablamos aquí, y un misterioso detrás de las cámaras, han sido tres teasers colgados en YouTube; bueno, teasers: en realidad se trata de tres puzles.

Sí: solo Lynch podría pensar que los puzzles son una buena arma para promocionar un programa de televisión. Los vídeos, en los que aparecen una serie de letras con la reconocible tipografía del logotipo de la serie, esconden un mensaje oculto que los seguidores descubrirán si consiguen unirlas correctamente.

Nosotros ya lo hemos hecho y (spoiler) los mensajes son tan crípticos que apenas dan para fantasear con posibles tramas de esta tercera temporada. Aun así, intentemos mirar el lado bueno: el soundtrack de los vídeos —el original de Angelo Badalamenti, compositor del score de Twin Peaks, así como de otros trabajos firmados por Lynch—­ siempre supone una delicia para los oídos.

Si todavía estás leyendo esto, suponemos que no has sido capaz de resolver los enigmas detrás de estos puzzles. A continuación, te damos las soluciones —a no ser que te hayas dado por vencido con el juego de Lynch y Frost, no sigas leyendo.

Twin Peaks Puzzle #1: Where we're from, the birds sing a pretty song and there's always music in the air (Somos de un lugar en el que el canto de los pájaros es precioso y donde siempre hay música en el aire).

Twin Peaks Puzzle #2: My log has something to tell you (Mi leño tiene algo que decirte).

Twin Peaks Puzzle #3: What is happening with Agent Cooper (Qué le ocurre al Agente Cooper).