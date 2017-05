Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave, muere a los 52 años

Era el cantante de Soundgarden; era el cantante de Audioslave: Chris Cornell murió ayer noche, en Detroit, a la edad de 52 años. Brian Bumbery, su representante ha definido la muerte de Cornell como “repentina e inesperada”, algo que compartirán los fans que le siguen de cerca: Cornell, que actualmente se encontraba de gira con Soundgarden, publicaba tweets con total normalidad durante el día de ayer.

Su mujer y sus dos hijos están, ahora mismo y en palabras de Bumbery, “en shock”, por no hablar de sus compañeros de profesión, de Billy Idol a Dave Navarro, que ya han mostrado sus respetos a la familia en sendos mensajes. Aunque todavía se desconocen las causas de su muerte, los problemas de Cornell con las drogas y el alcohol eran de dominio público —el cantante entraba en rehabilitación el año 2003.

Soundgarden, uno de los grupos imprescindibles para entender la explosión del grunge en los primeros noventa, fueron descubiertos por Sub Pop, el mismo sello del que despegasen Nirvana. Tras saltar, como el grupo de Kobain, a una multi, Soundgarden llegaron a vender más de diez millones de discos solo en Estados Unidos, además de ganar dos Premios Grammy.

Tras su disolución en 1977, Cornell grabó un disco en solitario y se unió como cantante a la banda del productor Rick Rubin Audioslave, en la que coincidió con miembros de Rage Against the Machine. En 2010, Soundgarden se reunirían de nuevo, grabando un disco dos años más tarde: King Animal. La banda, en la actualidad, se encontraba de gira y trabajando en nuevos temas.

Con la pérdida Cornell, no solo queda tocado su grupo, sino aquellos miembros de la generación X que forman la fanbase del grunge original. El estilo, pese no tener ni treinta años a sus espaldas, ya ha visto caer a otros de sus frontmans insignes como Kurt Kobain (Nirvana), Layne Staley (Alice in Chains), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) o Shannon Hoon (Blind Melon).