La canción de 10 minutos de silencio que se ha colado entre lo más vendido de iTunes

Entras en el coche. Conectas tu móvil al USB para escuchar la lista de canciones que cuidadosamente has seleccionado para ir de casa al trabajo. Cada mañana igual: son las 8.07 y esa canción vuelve a sonar. Es la primera de lista. Ya has olvidado que antes te gustaba. Ahora: su inicio te produce un efecto similar al de un martillazo. Son solo unos instantes, pero te entran muchas ganas de chillar.

El usuario Samir Mezrahi se las ha ingeniado para sobreponerse a esta maldición inevitable del destino de cualquier conductora o conductor: si el iPhone reproduce automáticamente la primera canción de la lista por orden alfabético, quizás lo mejor sea inventar una canción que empiece por A, pero que no reproduzca n-a-d-a. Solo silencio.

Durante esos instantes de canción silenciosa, cada cual ya puede elegir tranquilamente la canción que quiera escuchar. O incluso poner el modo aleatorio. La canción está a la venta por 0,99 dólares y está entre las 100 canciones más compradas de iTunes.

En el momento de escribir esta nota se encuentra en el puesto 73 por delante de las canciones de I’m the one (Dj Khaled) o The Cure (Lady Gaga).

La portada del atípico “álbum” es un fondo blanco con unas letras negras en las que se puede leer “Have a wonderful day”.

Y sí. Muchas gracias, Samir , por contribuir con esto.

