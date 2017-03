James Blunt explica el oscuro significado real de 'You're Beautiful'

James Blunt está harto. El cantautor británico lleva desde 2005 asociado a You’re Beautiful, una canción que le dio la fama, pero que también le ha encasillado como un romántico empedernido. El artista lleva tiempo enfadado, asegurando que tienen una imagen equivocada de él. Pero una nueva revelación acaba de cambiar todo lo que pensamos sobre su canción más tierna.

“Todo el mundo dice: ‘Oh, es tan romántica. Quiero que You’re Beautiful sea mi canción de boda’. Esas personas están jodidas”, ha explicado en una entrevista para The Huffington Post. Y se ha encargado de remarcarlo con una extensa explicación:

“Uno termina siendo etiquetado. Dicen cosas como ‘Oh, James Blunt. ¿Es muy romántico, no?’ Pues no, a la mierda. No lo soy. 'You’re Beautiful' no es una canción romántica. Habla de un hombre extremadamente drogado que está en el metro acosando a la novia de otro tío, que está delante de él. Debería estar encerrado o en prisión por ser una especie de pervertido”.

En 2014, el artista ya confesó que su asociación con la canción le parecía “irritante”. Además, culpó a la discográfica de aquello:

“La vendieron de tal forma que tenía que atraer a las mujeres durante las pausas publicitarias de Mujeres desesperadas”.

Lejos de ser una broma, Blunt ha explicado que el entorno del metro le apasiona, lo que inspiró su canción:

“Lo raro de ir en metro es que nadie se mira entre sí. Quizás tengo un concierto en el O2 de Londres, en un lugar con 20.000 plazas. Así que cojo el metro para ir a mi concierto, junto a todo el mundo que también va a mi concierto, pero nadie me mira. Y si alguien lo hace, seguramente diga: ‘Eh, mira, es exactamente como James Blunt, solo que más bajito’”.