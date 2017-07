'Tú no metes cabra' de Bad Bunny, la otra canción del verano

YouTube

Tú no metes cabra significa algo así como “tú no asustas a nadie”, y no: ni tú ni nadie parece darle miedo a Bad Bunny. El puertorriqueño, en plena escalada de popularidad, parece imbatible. Su último vídeo, acumula ya más de 25 millones de views en los diez días que lleva colgado.

El tema, un trap bailable de alma reguetonera, tiene potencial suficiente como para convertirse en la otra canción del verano; la cara-B de Despacito y Felices los Cuatro. Con una instrumental de la escuela Atlanta y una letra llena de alardes –“No es el Mercedes, es quién lo conduce–, Tú no metes cabra puede ser la canción con la que Bad Bunny se consagre, tras intentos tan potentes como Ahora me llama (con Karol G) o Soy Peor.

Otro de los factores que pueden hacer de Tú no metes cabra el sleeper de este verano es su visual: ambientado en un poblado del lejano oeste habitado por filo-swaggers con lemures sobre el hombro y casacas rosas con parches, el universo al que te traslada el videoclip es realmente único.

A todo eso, añádele el magnetismo que derrocha Bad Bunny –el cabrón es como una mezcla perfecta entre Travis Scott y un cartoon de la Warner.

Aunque todavía no goza del status que sí tienen otros cantantes como Ñengo flow, Ozuna o J. Balvin –sí ha colaborado, sin embargo, con todos ellos–, Bad Bunny sí es el artista trap más viralizable de Latinoamérica: no tiene ningún larga duración, pero Tú no vive así tiene 431 millones de visionados en YouTube; pasó de multis y firmó con Hear This Music, pero tiene 3 millones de seguidores en Instagram.

“La nueva religión, yo soy la nueva era”, canta en Tú no metes cabra.

Y no va desencaminado.