Yo también he escuchado tu dolorosa historia con atención y he pensado que estabas siendo una histérica.

Yo también he dejado que los hombres que me rodeaban se burlaran de tu físico y me he quedado callada.

Yo también te he hecho daño.

Yo también he creído que era gracioso que te acostaras con un hombre casado en un viaje de trabajo, y no he hecho nada por acallar lo que probablemente fuera un bulo.

Yo también he pensado que eras una puta.

Yo también he verbalizado en público que tu manera de educar a tus hijos no era la adecuada.

Yo también he desistido en ayudarte cuando no te atreviste a denunciar el maltrato físico que llevas años sufriendo por parte de tu pareja.

Yo también he pensado que no te merecías ese puesto, o ese premio, o ese aplauso.

Yo también he dicho en voz alta y delante de otras personas que era normal que los tíos te trataran así.

Yo también te he juzgado por hablar de tu placer.

Yo también he contado el secreto que me habías pedido que te guardara.

Yo también te he mentido.

Yo también he dicho que lo que hacías no era tan bueno, aunque sí lo era.

Yo también te he envidiado.

Yo también criticado tu manera de hablar.

Yo también he pensado que “pobrecita qué fea”.

Yo también me alegré cuando te vi más gorda.

Yo también he dicho que no me creía “ese feminismo tuyo”.

Y yo también me he creído mejor que tú, o más feminista que tú, o más inteligente que tú, cuando en realidad, lo que estaba haciendo era perpetuar con mi propia voz y mi propio cuerpo los gestos machistas que denuncio.