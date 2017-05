Un 'House of Cards' pero con más saliva: el proyecto de Bill Clinton y James Patterson

Qué drama el de ser expresidente de un gobierno y tener tiempo libre.

Cada cual llena el vacío de no estar en la casa presidencial como buenamente puede: hay quien pinta cuadros y hay quien visita el rancho del que pinta cuadros mientras levanta mancuernas y se nutre a base de una dieta proteica. Otros viajan por el mundo y apoyan a gente de su cuerda.

Algunos incluso escriben libros.

Como Clinton en 2004, cuando se refugió en la literatura –de forma autobiográfica, eso sí- para escribir unas memorias que se titularon Mi vida, que se convirtieron en un best seller.

Ahora, quien tuviera un affair con Monica Lewinsky, se ha aliado con James Patterson para dar lugar a The President is Missing ( El presidente está desaparecido), la novela de ficción que se inspira en las vivencias de Clinton y que se publicará en el verano de 2018.

Lo anunciaron ayer las editoriales de ambos: Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co, que dijeron que: “El libro ofrecerá una mezcla única de intriga, suspense y una Mirada al drama que sucede entre bastidores de los pasillos de los más altos poderes”.

Patterson no ha querido perder la oportunidad de regalarle los oídos y dorarle la píldora: “ Trabajar con el presidente Clinton ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera y tener acceso a sus experiencias ha dado mucha información para esta novela”.

Las declaraciones de Clinton, sin embargo, han ido más orientadas a hacer un llamamiento a la audiencia: “Trabajar en un libro sobre un presidente de turno, aprovechándome de lo que conozco de la Casa Blanca y de cómo funciona Washington, ha sido muy divertido”.

La unión entre cabeza de partido y escritor había alcanzado uno de sus máximos grados hace apenas un mes con La Place forte, la novela que escribió Quentin Lafay a las puertas de la primera vuelta de las elecciones francesas para impulsar la candidatura de Macron.

Ahora habrá que esperar un año para ver si la colaboración entre Clinton y Patterson tiene como resultado una obra que redime las malas acciones del presidente o una buena novela sobre los verticuetos de la Casa Blanca.