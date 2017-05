La verdadera cita literaria del año

Año 2017. Mientras que para algunos los protagonistas de “la gran cita literaria del año” (la Feria del Libro de Madrid, sí, que comienza el próximo viernes 26) sólo pueden ser señores trajeados, nosotros hemos seleccionado 10 novedades literarias que huelen mucho mejor, saben maravillosamente y merece la pena leer, puesto que traen aire fresco y mundos maravillosos a nuestras estanterías. Hacednos caso. Hay vida más allá de los pistoleros de siempre. Leed estos libros:

Los cinco y yo, de Antonio Orejudo (Tusquets)

«Antonio Orejudo está hasta los huevos de la literatura lacrimógena. Por eso ha intentado alejarse todo lo posible de la melancolía en Los cinco y yo, incluso si necesariamente su nueva novela —o al menos sus cimientos— está construida a base de pinceladas de nostalgia. Lo dijo así en El Mundo, probablemente pensando en el devenir de cierta literatura de la última España vacía: “me rebelo contra la cultura sufriente melancólica; contra la pomposidad de los serios”. Lo remató en otro titular para EFE: “La nostalgia en la literatura acaba corrompiéndose y oliendo mal”.» (LM)

Cuaderno de campo, de María Sánchez (La Bella Varsovia)

«Sánchez conoce a los animales no solo como símbolos, sino como animales, y en sus poemas las mentes de bestias y personajes comienzan a confundirse, como si fueran parte de un solo tejido que poco a poco se hace indistinguible.» (XM)

Vernon Subutex II, de Virginie Despentes (Literatura Random House)

«—¿Qué es lo peor del mundo literario francés, si es que hay algo que sea distinto del español?

—Lo peor de la literatura francesa sería este gusto por la frase bonita. Yo, que leo mucha novela francesa, hay un momento en que vomitas todas estas frases bonitas.» (AJR)

Doctor Portuondo, de Carlo Padial (Blackie Books)

«Carlo, que está levantando su primer largometraje de gran presupuesto —Algo muy gordo, protagonizada por Berto Romero—, acaba de publicar Doctor Portuondo, una novela en la que hace balance de sus días de terapia con su psicoanalista cubano. “Es como una novela de misterios en primera persona donde el culpable siempre es el narrador”, dice, de un libro en deuda tanto con G.K. Chesterton como con los cómics de Crumb.» (VP)

Kobane Calling, de Zerocalcare (Reservoir Books)

«Para entender su viaje a Kobane, tenemos que meter la cabeza en el hábitat natural de Zerocalcare. "La primera idea surge de los centros sociales romanos y de la relación que hay entre ellos y la causa kurda, especialmente desde que Abdullah Öcalan, presidente del PKK, solicitó asilo político en Italia en los noventa. Aquella época ha quedado en la memoria militante. Los primeros golpes de la policía que ví fueron entonces", afirma. El siguiente paso fue, tras ver los ataques de Isis en la zona, pedirle información a la comunidad kurda romana. Él y varios amigos decidieron que tenían que ir a llevar material. Y a aprender.» (IP)

Clavícula, de Marta Sanz (Anagrama)

«El último libro de Marta Sanz no es una novela sino más bien una especie de confesión sobre lo loca que puede volverse una persona obsesionada por los síntomas. Sanz, que según cuentan las leyendas de Twitter se llevó a su ginecóloga a la presentación de Clavícula en Madrid, ha escrito un libro que ahonda en la hipocondría y, sobre todo, en el miedo a la decrepitud.» (LM)

The Wicked + The Divine, de Kieron Gillen y Jamie McKelvie (Norma)

«Lady Gaga, Rihanna, Kanye West y Daft Punk se han convertido en dioses. Pero no en dioses del escenario o de Spotify, sino en dioses de altar e iglesia. Con un chasquido de dedos, pueden matar a quienes deseen, y apenas necesitan soplar un poco para provocar un tornado que arrase una ciudad entera. Bajo este pretexto nace The Wicked + The Divine, el cómic de Kieron Gillen y Jamie McKelvie que ha causado sensación en Estados Unidos. Tras acabar su arco inicial y vender sus derechos para una serie televisiva, el primer tomo se ha publicado en España de la mano de Norma Editorial.» (JCS)

Más vale Lola que mal acompañada, de Lola Vendetta (Lumen)

«Lola Vendetta lleva una catana en el bolso. Lo hace no porque se guste ir por ahí a lo Kill Bill, sino porque desgraciadamente el mundo está lleno de acosadores en potencia, de violadores, de asesinos. ¿Y cómo iba a defenderse ella de todos esos dedos pegajosos si no es con un arma capaz de cortarlos? Armas afiladas. Chistes afilados. Pezones afilados. Sangre. Con esas cuatro cosas podría definirse el humor cáustico con el que Raquel Riba Rossy, madre de Vendetta, dibuja sus viñetas en el cómic Más vale Lola que mal acompañada.» (LM)

La isla de la tortuga, de Gary Snyder (Kriller71)

«El libro representa un momento cumbre de la escritura del autor. Tras regresar de su estancia de diez años en Oriente, especialmente en monasterios budistas japoneses de la rama rinzai, y habiendo dejado atrás su etapa de mayor dependencia creativa de la poética beat, Snyder parece alcanzar una voz propia. Su voz reúne (y esta palabra en su poesía cobra un significado fuerte) tres grandes obsesiones: los pueblos indígenas —precisamente aquellos que llamaban a América "la isla de la Tortuga" al entender el continente como sujeto sobre la concha de una tortuga gigante—, la naturaleza y el budismo.» (XM)

El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman (Ariel)

«Los pajaritos cantan, las nubes se levantan… Parece un sencillo trino, pero lo cierto es que detrás de esa canción de patio de colegio se esconde parte de la obsesión que llevó a la científica y escritora Jennifer Ackerman a escribir su premiado ensayo El ingenio de los pájaros (Ariel). Al igual que la cancioncilla tierna, la obsesión de Ackerman por las aves también viene de un recuerdo de infancia. El padre de la autora, también apasionado de los animales alados, enseñó a su hija a observarlos, a estudiarlos, a amarlos. Cuando ella tan solo tenía seis o siete años, se la llevaba de excursión a los bosques, y allí, silenciosos, miraban a los voladores y se reconfortaban con sus múltiples cantos.» (LM)