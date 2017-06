Tranquilo, si tienes hambre del universo 'Black Mirror' estos libros te saciarán

Según ha informado por Twitter Charlie Brooker, creador y show-runner de Black Mirror, su serie “pronto estará disponible en papel high-tech”. ¿Libros que expandan el universo Black Mirror? Eso parece. Con fecha de salida prevista para el 22 de febrero de 2018, Brooker ha confirmado que las novelas no serán adaptaciones de capítulos ya emitidos, sino “historias completamente nuevas, escritas por diferentes autores”.

Aunque todavía no ha trascendido si Brooker firmara o no alguna de estas novelas, si parece que vaya a encargarse del acompañamiento de los autores y de las tareas propias de un editor.

Por cierto: ¿No sería maravilloso que las portadas de los libros las ilustrara Butcher Billy?

We're pleased to announce Black Mirror will soon be available in high-tech 'paper' format: https://t.co/FWk6s5bND5 #BlackMirrorBook