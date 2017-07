El anime más taquillero de la historia saldrá a la venta en forma de manga

Aunque uno sea de letras, hay cosas que se entienden mejor con números: el año pasado la película más taquillera de Japón fue Your Name. Y, a pesar de no haber sido estrenado en muchos países, es el anime que más dinero ha recaudado en la historia con más de 300 millones de dólares.

A partir de octubre, a ese dinero se le tendrá que sumar lo que se obtenga del manga, ya que el primer tomo de éste llega a España de la mano de Planeta, el mismo grupo editorial que meses atrás publicó la novela original.

Esta novela cuenta la historia de Taki y Mitsuha, dos adolescentes cuyos cuerpos se intercambian durante el sueño. Poco a poco le van tomando el pulso a la situación, comienzan a comunicarse a través de notas y termina por formarse un fuerte vínculo entre ambos.

El manga de Your Name, igual que la adaptación cinematográfica del mismo, es obra de Makoto Shinkai quien, casi aunando el cómic con el storyboard, dibujó y escribió la película antes de producirla.

Aunque esto no es ninguna novedad, ya que suele ser su método de trabajo habitual: hizo lo mismo con Viaje a Agatha y con 5 Centímetros por Segundo.

Y, quién sabe si siendo ésta la clave, Your Name no ha dejado de arrasar desde que se estrenara en agosto de 2016. Sigue llegando a nuevos países —ahora está en México— y su éxito es incuestionable y palpable: se suceden los artículos que hablan maravillas de ella.

Tanto es así y tan a poco ha sabido la hora y cuarenta y seis minutos que dura la película que hay gente que se pregunta si lo que va a publicar Planeta Comic es la misma historia del anime o una continuación.

Por desgracia la continuación aún no existe, y lo que está previsto es que la edición española sea exactamente igual que la japonesa, repartida en tres tomos que salgan de forma bimestral.