Jonah es un superhéroe, y ni siquiera el síndrome de Down se lo ha impedido

El sendero pavimentado por Marvel en lo que se refiere a héroes que se salen de "la norma" está siendo circulado por otras tantas editoriales. Es el caso de Jonah, el superhéroe con síndrome de Down que ha anunciado la editorial Lion Forge Comics.

En colaboración con la National Down Syndrome Society de EE. UU., un grupo de escritores y dibujantes han creado Superb, el cómic que trata la historia de dos jóvenes enfrentados a desafíos que se tendrán que entender mutuamente y aprender lo que significa ser héroes.

La peculiaridad de Superb es que el protagonista, Jonah, tiene síndrome de down y ha desarrollado poderes como la telequinesis y la telepatía.

“Todo el mundo se enfrenta a diferentes desafíos en sus vidas, pero esos desafíos no evitan que queramos ser héroes” ha dicho Geoff Gerber, el presidente de Lion Forge Comics, a Hollywood Reporter.

El cómic, que ha sido escrito por David F. Walker y Sheena C. Howard y dibujado por Ray-Anthony Height, Le Beau L. Underwood y Veronica Gandini, estará a la venta a partir de julio.

De todas formas, no es la primera vez que un personaje con síndrome de Down convertido en superhéroe copa las páginas de una novela gráfica. Pasó en 2013 con Metaphase, un cómic que trata sobre la vida de Ollie, un niño con síndrome de down que ansía los poderes de su padre, que es superhéroe.

Lo importante de este tema, sea como sea, es el paso de gigante que se da para que la ficción represente al mundo real. El paso que se da para que los más pequeños conciban con mayor naturalidad a las personas con diversidad funcional y para que quienes la sufren se sientan representados, queridos y empoderados.

