No puedes tocar a las hermanas

La última temporada de Juego de Tronos es un espectacular videoclip con un montaje delirante: coreografías elaboradísimas, explosión de efectos especiales, pura acción y, a ratos, un ritmo pegadizo. 'Jonerys' como estribillo y un magnífico dragón fantasma de reclamo.

Pero, como pasa en todos los videoclips, los protagonistas han tenido que ajustar el movimiento de sus labios a la canción que toca. Ejecutando un largo playback, los grandes héroes devienen inermes ventrílocuos al servicio de una trama desplegándose a contrarreloj. Algo que ha llevado a la paradójica situación en la que a pesar de la magia, los muertos vivientes, los dragones y los viajes en el tiempo, los humanos resultan ser los seres menos creibles de esta ficción.

Como señalaba Noel Ceballos a propósito de 'Más allá del muro', episodio final ha vuelto a confirmar que una conversación entre Arya y Sansa puede lograr "el tipo de tensión al que trescientos no-muertos generados por ordenador y un dragón de ojos azules sólo pueden aspirar". Porque ni el tibio cara a cara entre Cersei y Danerys, ni un Viserion zombie destrozando el muro cual lanzallamas exótico, pudieron rivalizar con el diálogo que siguió a la ejecución de Meñique.

La unión entre las dos hermanas, tras largas temporadas de rivalidades y envidias, supone la aparición de una forma de sororidad hasta ahora desconocido en el universo de Canción de fuego y hielo, en la medida que implica un reconocimiento complejo de dos formas de entender el feminismo que pueden llegar a ser incluso antagónicas.

Sororidad es Arya admitiendo que nunca habría sobrevivido a lo que ha sobrevivido Sansa, y es Sansa reconociendo que Arya es la persona más fuerte que ha conocido. Sororidad es la reinterpretación de ambas formas de resistencia porque, cuando llega el invierno, el lobo solitario muere y la manada sobrevive.

La sororidad es precisamente esto: un pacto entre mujeres —entre "hermanas"— que se reconocen como interlocutoras, una forma de alianza profunda y compleja. Como afirma Marcela Lagarde, "se basa en un principio de reciprocidad que potencia la diversidad" e implica "compartir recursos, tareas, acciones, éxitos...".

Y no, para eso mismo no vale la idea de fraternidad.

Ya sea entendida como sentimiento de amistad entre individuos que se reconocen como sujetos o como unión política del pueblo frente al "padre", como se quiso ver durante la Revolución Francesa, la fraternidad ha conllevado siempre el silenciameinto y olvido de las mujeres. Así lo ve la teórica feminista Celia Amorós, quien defiende que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. uno de los principales símbolos de tal "fraternidad universal" era, de hecho, un pacto de exclusión de las mujeres y, por lo tanto, una forma de violencia contra ellas.

No sorprende que, decepcionada con tal documento, la revolucionaria Olympe de Gouges escribiera dos años después la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadano, un texto en el que criticaba punto por punto la otra Declaración, y en el que se dirigía a "las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación que piden constituirse en Asamblea Nacional".

La sororidad suele entenderse, pues, a modo de unión que se opone tanto a las jerarquías como a la comunidad política excluyente. Y uno de sus primeros símbolos lo podemos encontrar en la tragedia clásica, en la relación entre Antígona e Ismene y su diversa oposición a los dictámenes del Rey Creonte; una relación que, además, recuerda inequívocamente a la unión entre Arya y Sansa.

Antígona es la revolucionaria, la mujer desafiante que no respeta la autoridad, que se contrapone a la ley y a los personajes masculinos que la imponen. Es una individualidad indomable que lucha por unos valores que le parecen mucho más importantes que las convenciones sociales que la ligan a una constitución política y a un monarca: "no creo que tus edictos sean tan fuertes", le dice a Creonte, "eres solo un hombre".

Ismene, por el contrario, se muestra siempre cauta, intenta encajar en los moldes establecidos y adopta el papel que le ha sido reservado: como se dice explícitamente en la tragedia escrita por Sófocles, no puede hacer otra cosa que aquello que le han mandado. Por ello, trata de oponerse a la rebelión de Antígona: "somos mujeres; no es nuestro derecho pelear contra los hombres".

Como Arya y Sansa, ambas están enfrentadas y vinculadas por la lucha de sus hermanos. Ambas cargan con la memoria de su padre muerto, y con la maldición que éste les ha legado. También ellas se enfrentan, porque Antígona no puede entender la pasividad de Ismene, su servidumbre acrítica. Incluso cuando, desesperada, accede a ayudar a su hermana, Antígona la rechaza: sus motivos no son los correctos.

Es fácil ver cómo, hasta ahora, Arya había rechazado la valentía de Sansa por la misma razón: porque su resistencia, aunque extraordinaria, no se guiaba por los nobles principios que -cree Arya- están guiando la suya. Sansa siempre ha querido figurar en la corte, ha abrazado su feminidad impuesta, coqueteando desde el principio con la idea de ser la princesita del cuento. Además, y este quizá sea el peor cargo en su contra, en ella el miedo se ha impuesto al amor por Ned Stark y sus hermanos.

Una acusación que, en la reinterpretación que hace Jean Anouilh de la tragedia de Sófocles, se vuelve explícita en boca de Ismene:

"Nos insultarán. Nos tomarán con sus mil brazos, con sus mil rostros y su única mirada. Nos escupirán en la cara. Y tendremos que avanzar en el carro en medio del odio de ellos, y su olor y sus risas nos seguirán hasta el suplicio. [...] ¿Y sufrir? Habrá que sufrir, sentir que el dolor sube, que ha llegado el punto en que ya no es posible soportarlo; que tendrá que detenerse, pero sin embargo continuará y sigue subiendo, como una voz aguda... ¡Oh!, no puedo, no puedo..."

Sin embargo, la tragedia de Sófocles concluirá con Ismene haciéndose corresponsable de los "crímenes" de Antígona. Ambas, ante la muerte, encarnaran esa sororidad, esa alianza compleja que implica el reconocimiento de motivaciones y comportamientos ajenos a los propios principios, porque al fin lo que se impone es la lucha contra una estructura que no hace diferencias y excluye a todas las mujeres por igual.

Por suerte, a diferencia de los personajes de Sófocles, Arya y Sansa han llegado a este entendimiento antes de que la tragedia hubiera sido consumada.

"El mundo no deja a las chicas decidir lo que ellas quieren ser", afirma la pequeña de los Stark, y por ello degollar a quienes enfrentan "família contra familia, hermana contra hermana" supone la consumación de este lazo de solidaridad.

La ley y lo subalterno, lo oficial y lo clandestino, la justicia y la venganza. Las dos formas de valentía se funden en un solo gesto: la mano audaz e insensible que ejectua la orden resuelta.