Todos hemos soñado con matar a nuestros padres

Sonó el teléfono.

Pero antes, mucho antes del teléfono, mucho antes de la voz dulce y calmada de la enfermera, yo llevaba años esperando la noticia.

Desde pequeño la había esperado, incluso deseado, sin saber realmente qué significaba.

Cuando eres un niño no lo entiendes, crees que en eso consiste madurar, ir construyéndote a pesar de tus padres, esquivando sus contradicciones al mismo tiempo que sorteas las tuyas.

Cada paso es un problema, cada minuto un obstáculo. En eso consiste crecer, ¿no?

Al principio me hacían sentir como un extraño conmigo mismo, que el cuerpo que portaba no era mío, que debía acatar ciertas normas por mucho que me doliese.

Es tremendamente frustrante para un niño darse cuenta de que hay cosas insoportables que prometen ser para siempre.

Me rechazaban, me despreciaban, creían que de esa manera podrían resolver eso que tan problemático veían en mí. Era su castigo. Como si fuera un perro que hubiera que adiestrar a palos.

¡Cuánto odiaba aquello! No soportaba esa soberbia, esa mirada de: aquí somos nosotros los que mandamos y tú deber no es otro que obedecernos.

Cada vez que les escuchaba hablar sobre mí, me volvía loco. Sufría crisis de ansiedad, trastornos de la personalidad, me veía desde el techo, hiperventilando, incapaz de comprender si aquello era real o no, si merecía la pena superarlo o no.

No conozco peor tortura que las barbaridades que mis padres me decían creyendo que era lo correcto.

Al principio soñaba que entre sus brazos y un precipicio, elegía siempre el precipicio.

Después los sueños fueron cambiando. Soñaba con que eran ellos los que se caían al abismo, desaparecían de mi vida, me dejaban por fin en paz.

No te imaginas lo duro que es eso para un niño de trece años. Se supone que tus padres son lo único que tienes. Se supone que son las únicas personas a las que debes querer. Y se supone también que son los únicos que te quieren de verdad.

Sin embargo, cuando estábamos comiendo y con la mano izquierda sostenía el cuchillo, no podía evitar imaginarme clavándoselo a mi padre. Como una fantasía infantil. Me lo imaginaba: me levantaba y se lo clavaba en la espalda, una por cada vez que me había hecho sufrir.

Lo mismo me ocurría cuando íbamos en coche. Imaginaba que le giraba el volante bruscamente en la autopista y nos estrellábamos a 120 km/h. Toda la familia. Todo se acababa ahí. En una decisión de pocos segundos.

Nada de esto era porque tuviese la intención de hacerlo, o porque me asaltase el impulso de acabar con ellos. No, ni mucho menos.

Lo hacía porque aquello me aliviaba, sentir que había una posibilidad en el mundo de que aquello se terminase, de que mis padres podrían desaparecer para siempre, era algo balsámico, me producía un alivio tremendo, me permitía continuar vivo, seguir aguantando, seguir creciendo, seguir conteniendo las ganas de morirme.

Y por eso esta mañana, cuando sonó el teléfono, cuando la enfermera me dio la noticia con su voz templada, ni siquiera me sorprendió.

Estaba tan acostumbrado a imaginarlos muertos, tenía tan ensayada la situación en mi cabeza, la había soñado tantas veces, que apenas pude evitar la sensación de alegría.

Fue un suspiro de alivio lo que se filtró por el teléfono, pero la enfermera creyó que estaba llorando.

Y trató de consolarme.