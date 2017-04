La hostia de la socialdemocracia europea

¿Qué le pasa a la socialdemocracia europea? En las elecciones francesas, el candidato del partido socialista, Benoît Hamon, obtuvo un 6,2% de los votos, y Hollande deja el gobierno con un índice de aprobación del 4% (!!!). En Holanda, el PvdA obtuvo un 5,7%. En Reino Unido, una encuesta de cara a las elecciones del 9 de junio estima en un 26% el apoyo al partido laborista de Jeremy Corbyn, a 19 puntos de los conservadores de Theresa May. En España, el PSOE espera tener un candidato, y ninguno ilusiona como para rescatar al partido, que según las encuestas está en torno al 20% de estimación de voto.

Hay muchas causas de esta debacle, que tampoco es homogénea: en Portugal, por ejemplo, una coalición de socialistas y comunistas formó un gobierno en 2015 que ha reducido el déficit considerablemente, y se mantiene estable. En Alemania, el candidato socialdemócrata Martin Schulz ha dado nuevas energías al partido, debilitado por su alianza con los conservadores de la CDU de Merkel. El éxito de Portugal responde a un cambio en la Comisión Europea, como escribe Jonás Fernández, del PSOE: “El Partido Socialista portugués alcanza el gobierno a finales de 2015 con una agenda similar a la de Hollande en Francia en 2012, pero en esta legislatura europea, la Comisión ha decidido revisar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aplazar el objetivo de cumplimiento del déficit público, no vetar los presupuestos generales de ese gobierno en su primer año y, además, no bloquear los Fondos Estructurales después del incumplimiento con el objetivo en 2016.”

“La dificultad de redefinir las políticas públicas necesarias en un entorno cambiante como el actual está en el origen de la crisis de la tradicional izquierda política”, escribe Manuel Alejandro Hidalgo en su blog de Voz Pópuli. La victoria de Macron, que proviene del ala liberal del Partido Socialista francés, es un ejemplo de que el corsé de los partidos socialdemócratas aprieta mucho: Macron no tiene complejos en ofrecer políticas liberales, los partidos socialdemócratas sí. Hollande perdió popularidad por su reforma laboral, Zapatero tras su reforma de la Constitución y los recortes de 2010. A los socialdemócratas les cuesta explicar sus políticas liberales. La victoria de Macron es, en cierto modo, la victoria de una socialdemocracia liberal sin complejos.

En España, como escribe Pau Marí Klose en El Diario , “la pérdida de credibilidad del PSOE es, seguramente en buena medida, una pérdida de confianza en el compromiso del partido en un asunto [la desigualdad y la pobreza] que interesa sobremanera a sus clientelas electorales, reales y potenciales.” La ciudadanía sitúa, en un sondeo de 2015, a Podemos muy por delante del PSOE en su compromiso con la desigualdad. Esto es importante: un 60% de los ciudadanos españoles considera que “reducir las desigualdades y combatir la pobreza” debería ser una de las prioridades de los partidos políticos.

La socialdemocracia sufre una crisis de identidad. Frente a partidos nicho (ecologistas, radicales, anti-inmigración) o nacionalistas, no sabe ofrecer un relato común. “En una Europa donde casi todas las identidades se han vaciado -religión, clase, región, rol sexual, pertenencia a sindicato, afiliación política, etc.- la nación es, realmente, la única que queda”, escriben en el blog de la London School of Economics. “Los socialdemócratas deben rehabilitar y refortalecer la idea de nacionalidad”, añaden. Pero esto supondría la derrota del europeísmo y el federalismo. El camino de las identidades nacionales es siempre delicado y puede ser peligroso. ¿Y cómo competir con ultranacionalistas, que ofrecen mayor pureza? Este fue, de hecho, uno de los motivos de la derrota flagrante de los laboristas holandeses, comprar el discurso identitario para enfrentarse al xenófobo Wilders.

En un par de artículos muy divulgativos, el economista José Luis Ferreira hace un breve repaso a la historia de la socialdemocracia: “Se podría decir que una parte importante de Europa está organizada como una socialdemocracia [...] La izquierda, cuando gobierna, gestiona el capitalismo, y la derecha, cuando lo hace en estos países, gestiona la socialdemocracia .” La socialdemocracia venció, en cierto modo, cuando consiguió que los partidos conservadores aceptaran el Estado del Bienestar. Pero es mucho mejor gobernar.

Pero la izquierda es experta en no ponerse de acuerdo. Como escribe Ignacio Sánchez Cuenca en uno de los capítulos de su serie “La ‘superioridad’ de la izquierda”, en CTXT, “El mayor idealismo moral de la izquierda explica la frecuencia de sus conflictos internos, de sus rupturas y escisiones”. En Francia, el candidato de la izquierda radical Mélenchon no apoya explícitamente a Macron frente a Le Pen. Importa más la pureza que la efectividad. En casos así, se aleja de la socialdemocracia, que según Sánchez Cuenca “encarna el compromiso más acabado entre moralidad y eficacia políticas.” No solo lo que funciona, no solo lo que es moralmente correcto, sino lo moralmente correcto que funciona.