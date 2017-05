Incluyen una felación en American Gods sin el consentimiento del escritor

De ella están diciendo que es “la serie que deberías ver”, “un festín para los ojos” o que es “sexo, violencia y dioses en la pantalla de Amazon”. American Gods es el fenómeno serial del momento que ha llevado a algunos periodistas a nombrarla como la sucesora de Juego de Tronos.

Quizás este hype al que está expuesta la adaptación serial de la novela de Neil Gaiman se deba a que Bryan Fuller y Michael Green, los showrunners, se han saltado una de las restricciones que impuso el propio Gaiman.

Shadow, el protagonista, no tendría que haber sido felado por Audrey, la viuda de su mejor amigo en el episodio piloto. Porque ni siquiera es una escena de la propia novela.

Así lo ha señalado el autor de la novela American Gods –publicada en 2001- en declaraciones a A.V. Club. Gaiman ha dicho que fue claro, de hecho, amenazó con ponerse delante de un autobús y acusarles a los showrunners en la nota de suicidio si lo hacían.

Tanto Fuller como Green, dice Gaiman, intentaron disuadirle preguntándole si “¿No querría una felación al salir de la cárcel?”, ante lo cual el autor arguyó que: “No. No en esta circunstancia, no de esta persona. Tiene el corazón roto por Laura y no es el momento adecuado”.

Esta circunstancia (y no es un spoiler porque es el punto de partida de la serie) es el fallecimiento de su mujer, Laura. Que, a su vez, es el hecho que provoca que Shadow salga de la cárcel dos días antes de la fecha prevista.

Gaiman ha dicho que se siente traicionado y conociendo estos hechos se nos presentan varios interrogantes, ¿veremos más vulneraciones de la obra original no avaladas por el autor?, ¿tienen los showrunners derecho a desvirtuar parte de la trama en pos de la comercialidad?, sabiendo que Gaiman lo rehusó desde un primer momento, ¿veremos litigios legales de por medio a corto plazo?