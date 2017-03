La saga de Elena Ferrante se convertirá en una de las series más esperadas

El realizador italiano Saverio Costanzo ( Hungry Hearts, 2014) ha sido designado para dirigir la serie de la saga Neapolitan Novels de la escritora Elena Ferrante.

La saga, compuesta por cuatro volúmenes –La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida- publicados entre 2012 y 2015, ha sido un éxito de ventas. Al margen de la polémica alrededor de quién hay detrás de Ferrante, Neapolitan Novels es uno de los fenómenos literarios de lo que llevamos de década.

No será la primera vez que una obra de Ferrante es adaptada a otra plataforma. La saga está triunfando en las salas de teatro de Londres y en 2005 Roberto Faenza dirigió Los días del abandono, su segunda novela.

Neapolitan Novels, según ha informado The New York Times, contará con cuatro temporadas y treinta y cinco capítulos de cincuenta minutos cada uno. Siendo, además, cada temporada correspondida con un libro de la saga. Se espera que sea en otoño de 2018 cuando se pueda ver en la pequeña pantalla.

La participación de Ferrante en forma de guionista será casi residual: sólo a través de correos electrónicos. No obstante, serán los escritores Francesco Piccolo y Laura Paolucci quienes ayuden a Costanzo a trasladar la saga a la pantalla. El propio Costanzo ha reconocido que el mayor desafío del proyecto será «transmitir cinematográficamente las mismas emociones que los libros.»

El proyecto tiene aspiraciones ambiciosas y se espera que su alcance sea internacional, a pesar de que será grabada en Italia y en italiano.

El caso es que el serial italiano está de dulce: The Young Pope; 1992 y su secuela 1993; Suburra –la serie italiana que está produciendo Netflix-; y, ahora, Neapolitan Novels.

La importancia de la ruptura con el tabú de la mafia ha significado la proliferación de obras creadas bajo la etiqueta de noir italiano. La rica tradición cultural italiana está siendo volcada ante la pequeña pantalla. Con algunos clichés y sin muchos tapujos, la iglesia, la mafia y el caótico Nápoles —entre muchas premisas— están sirviendo para urdir tramas y crear historias. No obstante, es de justicia reconocer en este fenómeno la importancia de Paolo Sorrentino, no sólo como director de The Young Pope, sino también como visionario de estas ideas ya en 2008, cuando dirigió Il Divo.

Italia se desnuda y busca ser la punta de lanza en Europa —con el permiso de Inglaterra— en esta enésima edad dorada de la televisión.

La industria no es ajena al boom italiano. Tanto es así que la primera vez que el Serielizados Fest invita a un país será este año y este país no será otro que Italia. Un coloquio alrededor del noir italiano y la importancia de Roberto Saviano y una conversación entre Tony Grisoni (guionista de The Young Pope) con el periodista Toni García Ramón, constituirán uno de los grandes atractivos del festival.

Todavía falta un año y medio para que podamos ver la obra de Ferrante en 24 fotogramas por segundo y lo único que tenemos claro es que está llamada a ser un gran fenómeno serial.