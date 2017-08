Destellos de humor mágicamente idiota

Vibra el móvil, se ilumina la pantalla y aquello a lo que iPhone llama globo me informa: arroba tal te ha mencionado en una publicación. Desbloqueo. Entro. Carga. Y aquí la imagen:

Igual que cuando Homer le pregunta a Ned si Dios puede hacer un burrito tan picante que no pueda comérselo ni el mismo Dios, me planteo, ¿es posible hacer un chiste tan malo que no puedas sino reírte, desternillarte, descojonarte con él?

Sí. Lo es. Y Jet_Defrost es la respuesta a esta pregunta.

A pesar de considerarme dogmático del humor absurdo, defensor de este tipo de comicidad como forma de vida y precursor —según mis amigos— de una desviación humorísticamente absurda cuyo nombre bebe de mi lugar de nacimiento, no puedo evitar cubrirme la cara con una mano y negar obsesivamente cuando veo una imagen de este tipo.

Como diciendo: “No me puedo creer que lo haya hecho, no me puedo creer que este hijoputa se haya atrevido a hacerlo”.

Se la suda. Le da igual hacer humor con proposiciones fálicas que literarias; físicas que basadas en redes sociales; políticas que futbolísticas. No hay más premisa que la posibilidad de convertir cualquier aspecto de la vida cotidiana en un elemento cómico.

¿Las herramientas? La letra con ilustración entra.

Jet_Defrost apenas necesita dos deformaciones lingüísticas de una frase hecha o de un nombre para acompañar con un dibujo de cosecha propia a este delirio filológico.

A estos maravillosos delirios filoilógicos.

💩 #20N #chist #malo #nopaintnogain #yeswefrost #jetdefrost Una publicación compartida de Jet Defrost (@jet_defrost) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 3:09 PST

Una publicación compartida de Jet Defrost (@jet_defrost) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 12:02 PDT