La revolución de la literatura afroespañola

Como muchas otras personas en todo el mundo, cuando Rubén H. Bermúdez nació en 1981 en Madrid fue catalogado rápidamente como “negro”. Su pelo rizado, su tono oscuro de piel y sus rasgos faciales no dejaban lugar a dudas. Y sin embargo su caso presenta una particularidad: sus padres son (o creían ser) de raza blanca.

Bermúdez es un reconocido fotógrafo y en 2014 empezó su proyecto “Y tú, ¿por qué eres negro?” —que se expondrá desde este viernes en el Caixaforum de Barcelona— a partir del descubrimiento que explica, en parte, su historia: el pueblo extremeño de su abuelo paterno, Burguillos del Cerro, fue desde el siglo XV al XIX un centro de comercio esclavista con Portugal. Su familia había portado desde generaciones atrás un gen africano, que se expresó con el nacimiento de Rubén H. Bermúdez.

Este caso es muy representativo de la manera en que España ha tratado la cuestión de la negritud: ignorándola, desconociendo que la lleva en su interior.

Imagen: Radio África

España es un país que se comporta, en muchos aspectos, como si todos sus habitantes fuesen blancos, casi un sueño húmedo del ideal ario. Pero la realidad es muy distinta: España es, más allá de tópicos, un lugar de encuentro para culturas y etnias muy diversas.

Para hablar de esta marginación a que la sociedad española ha sometido a su innegable componente africano, valga el ejemplo de la más invisibilizadas de nuestras literaturas: la afroespañola.

Aunque todavía quede mucho por hacer, en países como Francia y Estados Unidos la diversidad es más que notable y comienza a hacerse visible hasta en sus grandes premios: por un lado, la última ganadora del Goncourt —el prestigioso galardón de narrativa francés— fue una novelista de origen marroquí; por el otro, los tres últimos premiados por los Pulitzer en categorías literarias han sido escritores afroamericanos.

Sin embargo en nuestro país parece que aún nos encontramos muy lejos de un panorama parecido a estos. El silencio del mundo literario español en lo tocante a literatura de raíces africanas es casi absoluto, hasta el punto de que podría llevar a alguien a preguntarse: ¿es que los escritores afroespañoles no existen?

La que se atrevió

Imagen: Sara Martín López

La periodista y novelista Lucía Asué Mbomío publicará a finales de mayo su primer libro, Las que se atrevieron (Sial/Casa África), y desde PlayGround hemos querido hablar con ella, así como hacer un repaso por aquellos autores y editoriales que han dado forma a la literatura afroespañola que ella representa.

Al igual que sucede con buena parte de los escritores pertenecientes a minorías étnicas, la historia de Mbomío tiene mucho que ver con el sistema colonial de los siglos XIX y XX: su madre es de un pueblo de Segovia; su padre llegó a Madrid desde una aldea de Guinea Ecuatorial —el único estado africano que tiene por lengua oficial el castellano— para trabajar como maestro, y ya no se marchó.

Los escritores de origen ecuatoguineano son los más comunes (aunque no los únicos) entre los afroespañoles, debido a que España descolonizó el país en fecha tan tardía como 1968: de hecho, tal y como recuerda Mbomío, hay un barrio de Móstoles que ya en los 70 se conocía como "Malabo 2", y autores muy conocidos como Donato Ndongo o Justo Bolekia (profesor de la Universidad de Salamanca y académico correspondiente de la RAE) , o narradores jóvenes como Trifonia Melibea Obono o Edjanga Jones Ndjoli, podrían ser adscritos a la comunidad hispano-ecuatoguineana.

"Mi padre cantó el 'Cara al sol' en el colegio—dice Lucía Asué Mbomío— porque nació en una provincia española que se llamaba Guinea. Que luego un universitario te pregunte si hablas francés o portugués porque tu padre viene de Guinea Ecuatorial es muy fuerte".

Algunos de los relatos de estos escritores afroespañoles —como Heredarás la tierra, la novela de Edjanga Jones— surgen precisamente del trauma de la descolonización y de la migración, o de la experiencia de los hijos de estos migrantes, ya criados en España, que no logran reconocerse del todo en ninguna de las dos culturas.

Por su parte, el libro de Mbomío aborda la condición mestiza de los propios afrodescendientes a partir de entrevistas reales con 6 mujeres blancas que en los años 70 mantuvieron relaciones con hombres negros y se enfrentaron a la incredulidad, el horror y la represión a que se veían sometidos quienes desafiaban a la sociedad tardofranquista.

"Siempre me he pegado mucho a la parte de mi identidad ligada a mi padre, que logró estudiar dos carreras con una situación dificilísima, teniendo que recorrer descalzo 2km para ir al colegio. Como los demás nunca me ven española, tiendo a sentirme guineana, pero cuando me voy a Guinea tampoco me veo identificada. ¿Por qué denominarme negra si la mitad de mi sangre es blanca? ¿Por qué no tener en cuenta a mi madre, que tenía a un padre franquista de Segovia?"

"Las mujeres que tuvieron relaciones con negros se metieron en un lío, y lo hicieron, se atrevieron a enfrentarse a sus padres en un contexto que no las reconocía . Así que decidí entrevistar a estas 6 mujeres, incluida a mi madre, lo que me daba mucho palo porque tenía miedo de que hablara mal de mi padre".

No obstante, el libro de Mbomío no está marcado en exclusiva por un tono trágico, sino que tiene también espacio para las reflexiones divertidas, como aquella que le sucedió a su madre cuando llevó a su hija, mestiza y recién nacida, al pueblo por primera vez y los vecinos le pidieron que enseñase las piernas de la niña "porque esa debía de ser la parte blanca".

Una revolución silenciosa

La literatura en castellano de Guinea Ecuatorial posee un vigor considerable, como demuestra su rica nómina de autores, pero por desgracia muy pocas editoriales o instituciones apuestan por ella tanto dentro como fuera del país —algo que podría tener relación con la dictadura de Teodoro Obiang, tantas veces criticada por el escritor afroespañol más célebre, Donato Ndongo.

Donato Ndongo es tal vez la excepción que confirma la regla, como si su presencia ya bastase al establishment literario de este país para cumplir una pequeñísima cuota de "negritud": su obra literaria, verdaderamente profunda y reveladora, ha tenido cierta repercusión en España aun sin haber sido publicada en grandes editoriales; ha colaborado con medios como el ABC, El País o Diario 16; ha sido profesor universitario en España y Estados Unidos, y fue el responsable de la Antología de la literatura guineana de 1984, que en el momento de su publicación constituyó una revelación para el ambiente cultural hispánico.

Ndongo, nacido en 1950 en la localidad ecuatoguineana antiguamente conocida como "Sevilla de Niefang", llegó a nuestro país como resultado de su actividad política y periodística, que lo obligó a exiliarse primero de la Guinea controlada por el dictador Francisco Macías —aquel hombre extraño que llegó a definirse como "marxista hitleriano"—, y que años después lo obligaría a huir de nuevo tras la llegada al poder de Teodoro Obiang.

Sus novelas y poemarios han sido un catalizador para la literatura ecuatoguineana en lengua castellana, destacando sobre las demás Las tinieblas de tu memoria negra, que narra la infancia de un niño que crece en la Guinea de los años 50 con un pie en la tradición fang y el otro en el "régimen colonial franquista".

Como dato revelador de la situación de la literatura afroespañola en España, merece la pena reseñar que esta novela —traducida al francés en 2004 en el gran sello Gallimard, y en 2007 al inglés— a día de hoy solo se consigue aquí con mucha dificultad en librerías de segunda mano y a través de la web del propio Ndongo.

A este abrumador desprecio de la industria del libro por lo afroespañol suponen una excepción revistas tan interesantes como Mundo negro; Afroféminas, publicación afrofeminista coordinada por Antoinette Torres Soler; o Afrobuku, en la que periodisas como Alejandro de los Santos o Ángela Perea se esfuerzan por difundir la cultura africana entre el público hispano.

Así mismo, editoriales como Mei, creada por la también escritora Remei Sipi Mao; Verbum, Sial Pigmalión, la colección literaria de Casa África o la recién creada Flores Raras han tenido una labor fundamental a la hora de dar a conocer la literatura afroespañola.

Es precisamente este último sello el que ha publicado la nueva novela de una de las voces jóvenes más representativas de la literatura ecuatoguineana en lengua castellana, Trifonia Melibea Obongo (1982), con quien PlayGround ha contactado.

Imagen: ABC

Obongo es profesora universitaria en España y Guinea, licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo por la Universidad de Murcia y, sobre todo, escritora. Aunque sus dos primeras novelas se publicaron el año pasado — Herencia de bindendee (Ediciones En Auge) y La bastarda (Flores Raras)— "llevaban escritas ya 9 o 10 años", lo que da cuenta de lo difícil que resulta para una autora afroespañola difundir su obra.

"A nivel de Guinea, como estado, no tenemos editoriales. Para publicar necesitamos la misericordia de alguien. El mundo de la edición en España está muy complicado con la que está cayendo y las editoriales literarias se lo piensan muy bien antes de publicar. Ahora es difícil que alguien saque tu libro, he tenido que ir buscando editoriales con cierto perfil: para mi última novela, por ejemplo, he encontrado una editorial interesada en temática feminista y LGBTI".

La bastarda, el libro del que habla Trifonia Melibea Obono, fue una de las novedades más sorprendentes que dejó la literatura afroespañola reciente, siendo muy valorada en medios especializados como Afribuku o 'África no es un país' , el blog africanista de El País. La novela narra la historia de Okomo, una joven que se enfrenta al sistema patriarcal fang representado en la figura de su abuelo, Osá el descalzo, y tiene frases tan impactantes como:"Bastarda yo, una mujer fang; bastarda yo, la hija de una mujer fang; bastarda yo, lesbiana".

Según Obono, mujeres como ella se ven expuestas a una "triple discriminación": por ser mujeres, por ser negras, por ser lesbianas. "Otro de los problemas es que nuestros hermanos negros no consideran que lo que hagamos las mujeres sea literatura. Muchos escritores negros se ponen una americana y parecen occidentales y modernos, pero no lo son".

Obras como la de Trifonia Melibea Obono, no obstante, podrían estar ayudando a cambiar las cosas, aunque ella misma nos dice que "ahora mismo no hay un movimiento afro dentro de la literatura española. Hay algunos nombres interesantes, pero el racismo institucional afecta también a la literatura": las editoriales "se interesan por lo exótico, que vende mucho, pero lo exótico también con estereotipos".

La literatura de todo un continente

Pero no nos quedemos exclusivamente en las obras ecuatoguineanas, por muy importantes que estas sean para nuestro mundo literario: porque la literatura afroespañola es tan grande, diversa, amplia y contradictoria como África.

Aquí podríamos detenernos a examinar decenas y decenas de nombres interesantísimos, provenientes de todas partes del continente africano, puesto que como señala a PlayGround Inmaculada Díaz Narbona, profesora de la Universidad de Cádiz y editora del estudio Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos (Verbum), no toda la literatura que podemos denominar afroespañola es de origen guineano, y ni siquiera poscolonial.

Mamadou Dia

Hay escritores, como los de la madrileña Generación de la Amistad, llegados desde el Sáhara para seguir denunciando con versos el marrón que España dejó cuando abandonó el territorio en el año 75 en manos de Marruecos; hay escritores que emigraron desde territorios no castellano-parlantes, como el magrebí Saïd El Kadaoui, que acaba de publicar en castellano y catalán su novela No, como Agnes Agboton, beninesa afincada en Barcelona por más de 40 años que escribe su obra en catalán, como Víctor Ombgá, gallego-camerunés que publicó en 2001 el poemario Calella Sen Saída, como Mamadou Dia, escritor y activista senegalés que ha dado a imprenta libros como 3052 o A las 15:00, en los que narra su experiencia como migrante que llegó a España en cayuco con apenas 20 años.

De entre todo este universo de nombres por descubrir, tal vez merezca la pena cerrar esta breve introducción a la literatura afroespañola con un poema del escritor y activista Yeison García López, afrodescendiente de origen colombiano nacido en 1992, licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y portavoz de la asociación SOS Racismo durante las protestas por las condiciones de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros).

Según nos cuenta el propio García López, fue por medio de su poemario Voces del impulso desde donde trató de "dejar un legado sobre la presencia negra en España actual" y de reivindicar el término "afroespañol" para hablar de esas mal llamadas "segundas generaciones" que han nacido en España y que carecen de herramientas para oponerse a la "invisibilización de lo negro".

De modo que son sus palabras, precisas y dolientes, las que quizás nos ayuden de una vez por todas a leer más allá:

El otro

Se rompe algo, una membrana invisible,

un silencio sin una mirada compañera,

canciones de infancia sin recuerdo.

Cuando sé que siempre seré el otro.

Con lo que soy fabricó mundos,

descubro realidades sentidas sin forma

y dibujó la vida como una noche constelada

donde el desarraigo es fantasía sin nombre.

De aquí de allí siempre seré el otro,

viajero sin un lugar de retorno,

para el que los caminos se pierden en apertura

donde seres externos controlan mi piel oscura,

para quienes soy, aún sin verme, sospechoso.

Tiño mis mundos de negro intenso

para bailar sin complejos en el arco-iris.

Nadando entre los mares ocultos del miedo,

siento, me apropio, contempló, soy el otro.