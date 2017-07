10 canciones para acompañar (y entender) la lectura de 'Lolita'

Cuando se habla de sinestesia, normalmente se relaciona con oir colores o ver sonidos. Aunque si atendemos a la definición de la RAE hablaríamos de " Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente".

Ante esta vaguedad en la descripción, se podría hablar de varios sentimientos superpuestos y entre ellos, por qué no, de música y literatura. Recuerdo, por ejemplo, Alta Fidelidad, el libro de Nick Hornby, con las vocecillas del comienzo de You can't always get what you want de los Stones.

En ese sentido, hemos hecho una lista sinestésica de Lolita en base a una división del libro en diez partes.

Y lo hacemos a pesar de que somos conscientes de que es un artículo que no gustaría al autor del libro. O igual lo hacemos precisamente por eso. Sea como sea, Nabokov dijo en una ocasión que odiaba: “La música de fondo, la música enlatada, la música entubada, la música portátil…”

1. Presentación de Lolita

Me enamoré - Shakira

Ok, Lolita no juega en el Barça, ni baila, ni tiene edad para tomar mojitos. Pero esa precisión en la descripción, esa atención al detalle es muy nabokoviana. ¿O no? “Mira qué cosa mas bonita, qué boca tan redondita, me gusta esa barbita” es una frase que no tiene nada que envidiar a “Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía”. Bueno, igual sí que tiene algo que envidiarle. Pero a lo que vamos es a que el concepto es el mismo: la descripción de la persona amada.

2. Matrimonio con Charlotte

He needs me - Shelley Duvall

La canción entró en mi cabeza como cuchillo en mantequilla al ver Punch Drunk and Love. La idea de la misma lo expone claramente el título: He needs me. Precisamente porque Humbert necesita a Lolita se acaba casando con Charlotte. Además, la canción tiene ese punto melódico e infantil en el timbre de la voz de Duvall, que hace imposible no acordarse de Dolores Haze.

3. Infidelidad y muerte de Charlotte

Si estoy loca - Malu

“Sé que estás buscándome en otra piel”, es una frase que podríamos poner en boca de Charlotte al descubrir el diario de Humbert y aquí no pasaría nada. La muerte de Charlotte es una desgracia circunstancial, lo importante es la infidelidad. Y sobre eso versa la canción de Malú.

4 Lolita en el campamento

School's Out - Alice Cooper

Desconocedora de todo lo que pasa alrededor de ella y, según sabremos posteriormente, probando las mieles del sexo, las vacaciones de verano : “Well we got no class, and we got no principles, and we got no innocence”.

5. La noche en el hotel

Chelsea Hotel - Leonard Cohen

Con sutileza, de forma velada, así relata Nabokov la única experiencia realmente sexual del libro. La que tiene lugar en el hotel que ha estado antes Lolita con un amigo del campamento.

“You were talking so brave and so sweet”, dice Cohen sobre Janis Joplin. Es otra de las frases que bien podría haber dicho el propio Humbert sobre Lolita, Cohen se refiere a la noche de amor que pasaron ambos cantantes en el famoso hotel de Nueva York.

6. Viajando en coche por EEUU

Take me home country roads - John Denver

Todo depende del halo con el que se revista la parte de road book. Aquí puede caber desde el ya mítico The Winner Is de Little Miss Sunshine hasta el clásico Experience de Ludovico Einaudi, ambas como canciones de transición. Sin embargo, por el contexto en el que se ubica, quizás el que mejor case con el argumento es Take me home country roads, el folclórico tema de John Denver.

7. Lolita se va con Quilty

La mataré - Loquillo

“Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo” dice el rockero barcelonés. Otra situación en la que es difícil saber a quién pertenece la frase. En términos de estilo, las diferencias son evidentes, pero si nos remitimos al contenido, es complicado saber si estamos hablando de Loquillo o de Humbert Humbert cuando Lolita le abandona.

8. Lolita casada, embarazada y pobre

Changes - Tupac

Si la novela se ambientase en 2017 y Lolita fuera una chica de 17 años, embarazada, casada y pobre, probablemente viviría en una trap house de Atlanta. O una casa de un barrio marginal de Los Ángeles como en la que pudo haber crecido Tupac.

“Is life worth living? Should I blast myself?” Aunque es evidente que Tupac refleja una realidad impuesta por el entorno y la situación de Lolita está condicionada por la vida a la que le ha llevado Humbert, lo que importa aquí es el contexto. Sería parte de una banda sonora ambiental, al más puro estilo de Moonlight.

9. Lolita pidiéndole dinero a Humbert

Mala mujer - C. Tangana

“Te has llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida”. Es probable que el "artista transexual" del momento se sintiera como Humbert al hablar de Lolita. Sobre todo en referencia a la tercera parte que se ha llevado de él: la pasta. Lolita llama a Humbert una vez que ésta se ha casado para pedirle 4.000 dólares y así poder huir a Canadá. Amén del dinero que se debió gastar en hoteles y en gasolina en el road trip.

10. Siempre en el recuerdo de Humbert

Ojalá - Silvio Rodríguez

A pesar de que se ha rumoreado que Silvio dedicó esta canción a Pinochet, lo cierto es que él mismo ha reconocido que la persona que inspira la letra es un viejo amor.

Como Silvio, Humbert también se tiene que resignar y aceptar que Lolita ha elegido a otra persona y lo suyo ya no puede ser. “Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los minutos, en todas las visiones”