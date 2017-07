Y de repente María Rodes canta un dibujo, que es un poema, que es una dolorosa canción

Cabizbaja y profundamente triste, vemos a una figura sentada encima del blanco de la página. Parece que quiere levantarse, aupándose con el vacío que la envuelve.

Pero entonces se confunde y se mezcla con algo que parecen letras. Que parecen palabras que dicen "ME VOY". Que dicen "quédate tú si quieres tengo llaves yo me voy". Que dicen "tú quédate si quieres ¿tienes llaves? me voy".

Que dicen: "adiós me voy". Y la figura cae y cae y cae.

Estoy hablando de 'Bolero', un dibujo que es una canción que es un poema y que en este videoclip interpreta María Rodés.

Es un tema que forma parte de Canciones de repente cuando ya estaba en la cama, de Pere Ginard. Se trata de una publicación expandida (en Chiquita ediciones), que parte de los dibujos y las letras de canciones -¿o deberíamos decir poemas?- del artista mallorquín, pero que ahora también se ha convertido en un disco interpretado por distintos artistas. Entre ellos, destacan María Rodes, Lu Rois, Vitto Riba o el colectivo de arte sonoro VOC-DAT.

Canciones de repente para cuando ya estaba en la cama es un artefacto extraño y delicado. Los trazos irregulares de Pere Ginard descomponen sus monigotes en canciones o sus canciones en monigotes. Garabateados en boli y entre tachones, recuerdan a las ilustraciones de Amarillo Indio: también aquí nos enfrentamos a un universo espectral, inquietante, que es capaz de transitar entre lo atávico y lo pop.

Entre la carcajada y el existencialismo desesperanzado, este libro de canciones ilustradas habla de canibalismo, de desamor, de John Cage y de Elvis. La canción que interpreta María Rodes, que termina con un "¿vienes?" / "me voy", es quizá el mejor resumen del espíritu tragicómico que recorre el libro.

El poemario se presentará en concierto este viernes en la sala La Nau de Barcelona.