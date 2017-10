Empezó a escribir a los 8 años, ahora tiene 13 y ha ganado su primer premio de poesía

Amineh Abou Kerech, como el poeta, escribe desde el exilio.

Desde, en un sentido espacial —es siria, pero vive en Reino Unido—. Y desde, en un sentido temporal —empezó a escribir en 2012, con ocho años, cuando tuvo que huir de la guerra junto a sus padres y hermanos—.

Amineh Abou Kerech tiene trece años; acaba, como quien dice, de aprender inglés; y ha ganado el Betjeman prize de poesía —un concurso de poesía inglés dirigido a niños de entre diez y trece años—.

“Cojo las palabras de ningún lugar”, dice Amineh a The Guardian. “Las cojo de canciones y películas, de lo que veo en la televisión o en el ordenador, y las pongo todas juntas”.

Pero que esta característica de su poesía no llame a nadie a engaños: la aparente aleatoriedad en la selección de las palabras no es tal. Amineh sabe por qué elige una palabra y no otra: una mitad del poema está escrito en inglés y la otra mitad en árabe —ha sido traducido con la ayuda de su hermana, su profesora y el Google Translate—.

En la calidad de su pieza han coincidido los jueces del concurso —la poeta Rachel Rooney y el dibujante Chris Riddell—, quienes creen que el poema de la joven siria era el mejor de los 2.000 que llegaron.

Amineh empezó a escribir poesía en 2012 y con ocho años cuando llegó a Egipto junto a su familia. Ahora asegura haber doblado sus esfuerzos tras obligarse a trabajar con una nueva herramienta: el inglés.

A pesar de haber encontrado la estabilidad en Oxford no lo puede evitar y “cuando recuerdo mi Siria, me siento triste y lloro y empiezo a escribir sobre ella”.

La poeta no deja de un lado la lealtad que parece haber jurado a su tierra y, como el enamorado fiel a su amada, asegura que no escribirá poesía para nadie más.