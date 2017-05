Los lectores voraces son mejores amantes

Smart is the new sexy no es una frase vacía que figura entre las primeras páginas de JotDown. O por lo menos ya no. Smart is the new sexy es una consigna que se reafirma gracias a un estudio sobre los clientes de la web de citas británica eHarmony.

Sabíamos que leer reduce los síntomas de la depresión, los riesgos de la demencia, aumenta la capacidad de empatizar, mejora las relaciones sociales y aumenta la esperanza de vida. Ahora sabemos –antes intuíamos- que también ayuda a ligar.

En eHarmony han descubierto que los usuarios masculinos que señalan en su perfil que leer es uno de sus hobbies, reciben un 19% más de mensajes, mientras que las mujeres que se rodean de libros, un 3% más.

El estudio también revela cuáles son las obras más populares: las mujeres que leen Los juegos del hambre tienen más posibilidades de encontrar al abuelo de sus nietos, mientras que los hombres que leen a Richard Branson, el magnate inglés de 66 años, suelen ligar más.

Pero si hay un libro en común que triunfa entre ambos sexos, ese es el cacareado best seller de Stieg Larsson Los hombres que no amaban a las mujeres.

Y llegados a este punto, no podemos sino acordarnos de la frase del director de cine estadounidense John Waters que reza algo así como: “Tenemos que hacer que los libros vuelvan a molar. Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles”.

Parece que los británicos se lo han tomado en serio y han convertido una transgresión del título de la novela de Stieg Larsson en una nueva idea: Los hombres que no amaban a las mujeres (o viceversa)… que no leen.

(Vía The Guardian)