Hallan una obra inédita del autor de Peter Pan, y es como una sitcom

La vida de The Reconstruction of a Crime, una obra teatral corta de James Matthew Barrie, se parece bastante a la de una pieza de arte robada: es creada, desaparece cincuenta años, reaparece y se reivindica la figura del autor.

A pesar de que J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, es escocés, la obra estaba entre pilas de escritos en un centro de Estados Unidos, en el Harry Ramson Center de la Universidad de Texas.

La historia, que se extiende a lo largo de 33 páginas, va sobre un personaje al que han intentado asesinar y ha sido comparada con la de una sitcom. De hecho, el editor de Strand, la editorial que va a publicar The Reconstruction of a Crime ha dicho que tiene gags que podrían haber salido en un episodio de Fawlty Towers, una de las sitcoms más importantes del Siglo XX.

Una de las características más destacadas de la obra es la comunicación con el espectador: Barrie rompe una y otra vez la cuarta pared. El protagonista se comunica con la audiencia para que le ayude a encontrar al criminal.

Una idea visible en el mismo comienzo del relato: “Por favor, no aplaudáis. Por supuesto que me gusta; a todos nos gusta. Pero no ahora. Esto es muy serio. Quiero convertiros en mis confidentes: preguntaros una cosa. Un terrible crimen ha sido cometido”.

Es una obra que constata un hecho: lo escrito por Barrie no tiene en el público infantil su principal público.

Se piensa que la mayoría de sus obras están dirigidas a menores —y no es para menos si se tiene en cuenta que Peter Pan es su creación más conocida—. Sin embargo, el reclamo de que el target de Peter Pan era otro quedó patente en unas declaraciones de George Bernard Shaw: “Parece un entretenimiento vacacional para niños, pero en realidad es una obra para personas adultas”

Y sobre esta idea ha vuelto a incidir el editor de Strand, que asegura que hizo muchos trabajos sobre justicia social y otros que eran más oscuros.

