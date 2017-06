El troleo al libro de Brooklyn Beckham está siendo épico

El doble selfie es el concepto a través del cual Brooklyn Beckham, el primogénito del exfutbolista y la diseñadora David y Victoria Beckham, ha decidido presentar su ópera prima. El libro, cuya portada es él mismo siendo fotografiado ante un espejo -el selfie analógico-, h a sido anunciado en su cuenta de Instagram a través de una foto en la que también aparece él mismo sosteniendo el libro con cara de satisfacción.

Look what just arrived... so excited #whatisee is finally here. Can't wait to meet some of you next week at signings, who's coming? Una publicación compartida de bb (@brooklynbeckham) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 1:27 PDT

Como para no. Tiene 18 años y ha firmado un contrato con Penguin Random House para publicar What I see, el libro que reune 300 fotos del hijo del exfutbolista y que apunta a ser un melocotonazo en ventas.

Apunta a serlo porque no ha salido a la venta y ya se ha hecho viral. Aunque, para decepción de Brooklyn, su viralidad deriva de la baja calidad de las fotografías que se han filtrado.

Por un lado, un elefante visiblemente mal fotografiado y la disculpa correspondiente por no haberlo sacado bien: “Elefantes en Kenia, tan difíciles de fotografiar, pero tan increíbles de ver”. Por otro lado, una imagen borrosa y la justificación por la cual la incluye en el libro: “Cena. Me gusta esta foto, está desenfocada, pero hay mucha gente pasándoselo bien”.

Huge fan of Brooklyn Beckham's terrible photographs and even worse captions pic.twitter.com/012PeCcED4 — Alice Jones (@alicevjones) 23 de junio de 2017

Los comentarios representan -como siempre- a una sociedad fragmentada: quienes dicen que tiene 18 años y que deberían dejarle en paz y aquellos que no se explican que una editorial tan importante le vayan a publicar.

El libro sale a la venta hoy mismo en Inglaterra y la publicación ha ido acompañada de la noticia de que Brooklyn estudiará el año que viene fotografía en el Parson School of Design de Nueva York. Lo cual lleva nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión: ¿por qué el bueno de Brooklyn no se ha esperado a terminar sus estudios para mostrar aquello de lo que es capaz?