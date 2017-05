El primer tráiler de 'La torre oscura' te dará escalofríos (de placer)

La torre oscura es uno de esos proyectos que recorren la delgada línea que separa a la genialidad de la locura.

Esta serie de 8 novelas escrita por Stephen King ha sido recibida como su gran obra. ¿Qué podría salir mal en una mezcla de western apocalíptico, fantasía al más puro estilo El señor de los anillos, leyenda artúrica, terror y... poesía?

El tema central de las novelas, la búsqueda de la mítica "torre oscura", lo tomó King del poema "Childe Roland to the Dark Tower Came", del poeta romántico Robert Browning.

Para confirmar lo insólito y dificultoso del proyecto, bastará decir que el escritor americano —que habitualmente luce con orgullo un ritmo velocísimo de escritura— tardó más de 12 años en acabar la primera novela de la serie, El pistolero.

Ahora la saga de La torre oscura será llevada al cine. La película, protagonizada por Matthew McConaughey e Idris Elba, tiene detrás una historia casi tan tortuosa como la de las novelas en que se basa: fueron necesarios 7 años para sacarla adelante, pero parece que finalmente se estrenará en EEUU en verano de 2017.

El pasado martes los dos actores protagonistas cruzaron unos divertidos tweets en los que desvelaban unos tráilers breves, que servían como presentación de sus personaje, y al día siguiente se publicó un tr áiler más extenso.

Después de verlos todos en bucle unas cuantas veces, tú también llegarás a una conclusión: la película no puede tener mejor pinta.

Hace 6 años, la revista Slate publicaba una investigación en la que se podía comprobar quiénes eran los escritores más adaptados al cine.

Entonces la lista arrojaba resultados inesperados, como que el escritor ganador es un dramaturgo, Shakespeare, con 831 películas a sus espaldas, seguido por Chejov (320) y Dickens (300); o que las más de 100 adaptaciones de Cervantes se deben casi en exclusiva a una obra, El Quijote.

Stephen King se encontraba en una honorable decimoctava posición, siendo el responsable de la idea original de "tan solo" 127 películas.

Pero quizá lo más llamativo de la relación de King con el audiovisual es que buena parte de sus películas han sido verdaderamente relevantes para la historia del cine, encandilando a crítica y público: ha trabajado con grandes directores como Brian de Palma ( Carrie, 1976) o Stanley Kubrick ( El resplandor, 1980); ha sido el motor de adorables películas ochenteras de adolescentes, como Cuenta conmigo , y ha tenido mucha repercusión en series de televisión como It, ya en los años 90, que también llegará al cine en fechas próximas.

Por todo ello, la adaptación de una nueva novela de Stephen King es una buena noticia para sus fans y para los que todavía no lo son.

Y si es una tan loca como La torre oscura, con más razón.