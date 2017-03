Ivana Trump va a publicar un libro sobre cómo hay que educar a los hijos

La primera exmujer de Donald Trump, Ivana Marie Zelníková, está escribiendo unas memorias sobre su maternidad que verán la luz el 12 de septiembre de este mismo año.

El libro, llamado Raising Trump (Educando Trump), se centra específicamente en la educación que brindó a sus hijos. En él habla, asimismo, de los valores en los que crio a Donald Jr, Ivanka y Eric: lealtad, honestidad e integridad.

En la autobiografía también se desvelaran ciertas historias personales vinculadas a la infancia de sus pupilos, quienes han estado involucrados en los negocios de su padre y ahora hay quien asegura que tienen cierto protagonismo en la gestión del país.

Raising Trump no será la ópera prima de Ivana, quien ya dio forma a un libro en 1992, tras su divorcio con el magnate estadounidense. For Love Alone, el título de la obra, era también una autobiografía, pero centrada en su carrera ejecutiva y empresarial.

Si te estás frotando las manos esperando un caramelo en forma de polémica —otra más—, hemos de decir que el libro te decepcionará. La editorial ha asegurado que es un libro apolítico e Ivana, de hecho, apoyó a Trump durante la campaña.