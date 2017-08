¿Por qué algunas personas ven fantasmas, OVNIS o dragones? Un libro de 1865 lo explica

Los efectos de una neurosis colectiva pueden tener consecuencias fisiológicas.

Que Iker Jiménez me perdone si miento, pero de la premisa de que durante la Edad Media la gente veía dragones revoloteando por la troposfera, se puede extraer la conclusión de que las visiones de OVNIS estén derivadas de distintas obsesiones asentadas en el imaginario colectivo.

Algo parecido ocurre con los fantasmas que, a diferencia de OVNIS y dragones, siempre han sido una constante entre las preocupaciones de la humanidad.

Una preocupación espoleada en el siglo XVIII mediante los espectáculos de fantasmagorías de especial renombre en los círculos populares parisinos.

A través de representaciones teatrales compuestas por trucos ingeniosos, artefactos de costosa construcción o juegos de espejos, se llamaba a engaño a los asistentes.

Y así, se extendía la creencia popular de que los fantasmas existían.

En un gesto impulsado por la voluntad de desmentir estas creencias que generaban temores y neuras entre las huestes de la fantasmagoría, el doctor HJ Brown publicó un manual contra esta superchería en 1865: Spectropia, or, surprising spectral illusions showing ghosts everywhere and of any colour.

16 ilustraciones y tres páginas de texto componen el libro.

Las páginas de texto están escritas con fines divulgativos. HJ Brown, antiespiritualista, ofrece una explicación física de los procesos que ocurren entre el ojo y el cerebro durante los espectáculos de fantasmagorías.

La otra parte del libro, las ilustraciones, son imágenes espectrales acompañadas de una pequeña hoja de ruta para disfrutar de una ilusión óptica: fijar la vista en un punto de la imagen durante 20 segundos y luego mirar a un fondo de color plano. Y en ese fondo, debería aparecer la ilustración fantasmal.

HJ Brown demostró el principio óptico de la persistencia de la visión que dice que una imagen secundaria se queda en nuestras retinas 1/25 de segundo, permaneciendo en la corteza visual del lóbulo occipital de nuestro cerebro antes de que se vaya y desaparezca.

Esta explicación le ha valido al libro el calificativo de uno-de-los-primeros-manuales-de-neurociencia.

Eso, y que la verdad siempre es más interesante que la mentira.

 (Vía Dangerous Minds)