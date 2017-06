Otros libros sobre populismo que el hijo de Vargas Llosa también debería publicar

El pasado mes de mayo, Ivanka Trump publicaba Women who work. Rewriting the rules of succes. Un libro… de autoayuda.

Por supuesto, el mismo día de su lanzamiento, The New York Times sacaba una dura e irónica reseña, donde cuestionaba la utilización entusiasta de la retórica del desarrollo emocional y la literatura motivacional por parte de alguien que lo tenía todo.

Un libro de superación personal publicado por la hija de Donald Trump es, de hecho, la expresión más pura del sesgo ideológico de una cultura de la autoayuda que se desentiende de las condiciones materiales y olvida que las oportunidades no son una prerrogativa del individuo, sino que se crean socialmente.

La mejor réplica al libro, sin embargo, vino de la mano Kimberly Harrington, donde proponía una lista de otros libros que Ivanka Trump debería considerar escribir: “ Mujeres que trabajan para mí en todas mis casas” / “ Mujeres que escriben libros, pero cuyos padres no leen :(” / “ Mujeres que han de saltarse sesiones de masaje cuando están superocupadas, o sea que no me digas que no entiendo el sacrificio, gracias”.

Por ello, al conocer la noticia de la publicación del libro que edita el hijo de Vargas Losa, El estallido del populismo, no hemos podido evitar replicar el artículo de Harrington. Además, el libro no solo se dedica a utilizar Venezuela como espantajo para ahondar en el trillado tema del populismo, sino que además cuenta con colaboraciones estelares como la de la portavoz de Libres e Iguales y miembro de las FAES, Cayetana Álvarez de Toledo.

El paralelismo entre los hijísimos es demasiado evidente como para que no propusiéramos un listado con los libros que Álvaro Vargas Llosa también debería enviar a imprenta:

El estallido del populismo que podemos criticar porque no somos ni de izquierdas ni de derechas, ni machistas ni feministas.

El estallido atronador, violento y estruendoso del, por favor mírame, PO-PU-LIS-MO.

El estallido de la utilización populista de los reyes magos que Cayetana Álvarez de Toledo no perdonará jamás a Manuela Carmena. Jamás.

El estallido del populismo porque Venezuela y porque viene el coco y te comerá.

El estallido del, joder, es que votáis mal.

El estallido del malvado populismo que solo podrá detener la enérgica virilidad de los artículos de los amigos de mi padre en Zenda revista; sí, la del salvaje, mordaz y marcial Arturo Pérez Reverte.

El estallido del "populismo es todo lo que no me gusta".

El estallido del populismo en Latinoamérica, pero, bueno, presento el libro en Madrid porque no miro a nadie, podemitas.

El estallido del populismo que denunciamos los defensores de la democracia y la libertad que nos paseamos orgullosos con El País bajo el brazo.

El estallido del populismo que ya predijeron Los Simpson, Nostradamus y, por supuesto, mi padre.

El estallido del populismo porque, no sé si lo he dicho ya, pero mi padre lleva razón.

El estallido del queee sííí, papá.

El estallido del aprovechamiento del estallido del populismo porque este es nuestro jardín de intelectual comprometido y no me lo vas a pisar.