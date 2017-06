Mira cómo se come su propio libro en directo tras perder una estúpida apuesta

Matthew Goodwin, periodista y académico inglés, incluyó este fin de semana nuevos valores nutricionales en la defenestrada dieta británica. La celulosa y la tinta que componen Brexit: por qué Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea —libro escrito por él mismo—, pasaron a disolverse entre los jugos gástricos del académico.

Todo por una apuesta en forma de tweet.

Goodwin había asegurado el 27 de mayo que si el partido laborista obtenía al menos un 38% de los votos, se tragaría sus palabras —literalmente— y engulliría las hojas que componen el libro anteriormente mencionado.

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do