Lleva sin cortarse el pelo desde 2006, hace yoga en el metro y es de los mejores poetas de EEUU

Se come una onza de chocolate, toma asiento en el suelo del metro, coloca piernas, espalda y brazos en posición de flor de loto, emite el mantra om con los ojos cerrados, espera a que pare el convoy, escribe nueve palabras antes de que reanude la marcha y repite el proceso a lo largo de nueve paradas. ¿El resultado? Un poema. ¿El autor? CAConrad.

Otra alternativa es que vaya al parquin de un centro comercial, busque el árbol con el que más conecte espiritualmente, se siente al lado, le de cariño porque “está enfermo de recibir humo del tubo de escape todos los días”, no preste atención a la gente que pasa, le de igual parecer un lunático y empiece a escribir. ¿El resultado? Un poema. ¿El autor? CAConrad.

También puede emular a Diógenes, acumular basura durante toda la semana, poner las bolsas en el maletero de su coche, hacer un viaje al vecindario más rico de Philadelphia, arrojar la basura en sus contenedores, tomar notas sobre cómo se siente, parar, poner el piloto automático y escribir durante treinta minutos. El resultado ya lo conocéis. Y el autor también.

Igual que los surrealistas impulsaron la escritura involuntaria, CAConrad ha desarrollado un mecanismo de inspiración y redacción: él lo llama (Soma)tic. Y cada poema de sus dos libros concebidos bajo esta técnica —en septiembre saldrá el tercero— viene acompañado de una pormenorización en segunda persona del método que ha empleado.

CAConrad descubrió a Emily Dickinson en la enjuta biblioteca pública de su pueblo. La descubrió como quien se entera de un secreto. Como quien se entusiasma con algo que causa indiferencia en su entorno. Como quien prueba las mieles de lo desconocido para el resto de la gente.

Más tarde leyóa Mayakovski y supo que quería ser poeta.

Huérfano de padre, ayudó a su madre vendiendo flores desde los ocho hasta los dieciséis años en un punto de Pensilvania cercano a la Ruta 109. Vendiendo flores o robando por necesidad.

Irónicamente, su vida no fue un camino de rosas, en sus años de escuela fue víctima de bullying.

Huyendo de su madre y del tercer marido de ésta, CAConrad llegó a Philadelphia con dieciséis años. Quería hacer lo mismo que Emily Dickinson. Aunque para ello tuviera que vivir como Baudelaire.

Y eso hizo; vivió entre prostitutas, jeringuillas, dragqueens y enfermedades venéreas : reconoce que sólo en 1991 fue a 54 funerales. El SIDA era una epidemia. Su novio de entonces murió como consecuencia de casi no tener sistema inmunitario.

Please click HERE for full poem: https://t.co/2QZvq6SIhL pic.twitter.com/suwhHsvTgJ