Ella es la voz de toda una generación en Italia

Hay una poeta italiana de 25 años que no sólo escribe con las manos. Escribe con todo el cuerpo, escribe sobre el cuerpo. La suya es una poesía sensual, una poesía física, una poesía telúrica.

Gaia Ginevra Giorgi es una joven filósofa, actriz de teatro y poeta alejandrina. Alejandrina, por el sitio de nacimiento —Alessandria—, no por sus versos. Éstos son libres. Libres pero restringidos a sus criterios: la musicalidad en su obra es una condición fundamental.

“Pienso mucho en la música cuando escribo. Puedo estar meses y meses para elegir una palabra, buscando más la musicalidad que la métrica”, asegura en una entrevista.

Aunque su vinculación con la música va más allá de la elección de una palabra que, por sinestesia, armonía o la razón que sea, le suene mejor. Giorgi pone voz a una suerte de jams sessionsde música y poesía y ha protagonizado algún que otro videoclip.

En la pequeña barca rota

más allá del horizonte de paja

sobre el lado polvoriento de Astipalea (isla griega)

son recogidos sus huesos

Yo lo sabía y no me he apartado

Huye de etiquetas y parece buscar el camino más largo en cada respuesta. Si publica una antología poética, dice que “no es prosa”, en vez de decir que es verso. Y luego reconoce que no está preparada para escribir en prosa: “Para producir en prosa hace falta una visión que yo todavía no tengo de la vida”.

Si se le pregunta por el componente bucólico de la decisión de ir al campo a escribir, acorta la respuesta y lo resuelve con un lacónico: “No hay nada romántica, sólo buscaba soledad”.

Y en la búsqueda de soledad, una se encuentra con más cosas. Engrosa su campo referencial y tanto le da escribir sobre los limoneros de Liguria que sobre San Siro, el estadio del Milan. Al cabo, el contraste entre el mundo rural y la metrópoli es un elemento más de su poesía.

Eso se ve en su segundo libro de no-prosa, Sísifo. El nombre del libro bebe del uso que hace Camus del mito griego: Giorgi también habla del absurdo de la vida humana a través de su prosa lírica -o como se le quiera llamar-.

Mientras reúno los pedazos

de estos pocos años

pienso en lo que permanecerá

de los horizontes quemados

del olor salino

de los viñedos envejecidos

como tú

que tienes el olor

de las bestias de la colina

que tienes el calor

de las persianas regadas del sol

de la mañana

Sísifo le valió el elogio de la crítica literaria y, de hecho, quien se atreva a visitar todas las páginas en las que aparece el nombre de Gaia Ginevra Giorgi, no encontrará ni una sola crítica negativa hacia su obra.

Quizá esto se deba a que su literatura se degusta. A que su poesía alude a todos los sentidos. Las representaciones de imágenes, olores y sonidos son vívidas y dramáticas. La representación del espíritu femenino es salvaje.

Aquí estoy, pura como una hoja

y así me has querido siempre

blanqueada como una pared

y por esto has hecho todo

Aquí estoy, como siempre me has deseado

pálida, mortal y confusa

desnuda como la urraca cuando salta

El éxito de su segundo libro —del primero, Vomitavo Vergini (2014), apenas se habló— le valió que una editorial importante de Italia (Interno Poesía) pusiera sus ojos en ella para, crowdfunding mediante, publicar Manovre Segate (Maniobras Secretas).

Y así, sin ser un movimiento premeditado, Giorgi se ha erigido portavoz de una generación, después de que una crítica literaria muy agresiva con los jóvenes aminorase el impacto de sus obras. Dice: “Las nuevas generaciones están volviendo a interesarse en la poesía, se están creando autores y lectores”.

Quizás la clave del éxito de la obra de Giorgi —además de su implacable estilo— es la profesionalidad con la que asume su trabajo y el rigor y criterio con el que se acerca a la poesía. Giorgi dice: “La poesía está antes de todas las artes. Representa lo fundamental. Es necesaria. A diferencia de otras artes, no puede permitirse ser entretenimiento”.