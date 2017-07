(Arte PG)

Hace unos días, los ciudadanos de Washington se despertaban con la noticia de que el cuerpo de un robot se encontraba inerte –o inútil- en una suerte de estanque en un centro comercial. El debate se abrió y los medios lanzaron la posibilidad: ¿se ha suicidado?

Poco importa la respuesta en el momento en que hay alguien que se plantea esa pregunta.

¿Puede un robot suicidarse? No a día de hoy y no en el sentido humano, claro: es una prosopopeya, una licencia poética. Como toda acción intrínsecamente humana atribuida a robots. Como la poesía de 'Poesía es bot'. ¿O no?

La poesía es especulación metafísica — La_poesía_es_bot (@Poesia_es_Bot) 28 de julio de 2017

'Poesía es bot' es una cuenta de Twitter que, a priori, suena como un oxímoron: hay pocas acciones más exclusivamente humanas que la composición de un poema. Y, aunque el objetivo de 'Poesía es bot' es el de definir esta disciplina literaria y no el de componer poemas, no deja de ser curiosa esta dualidad.

Horacio Warpola, poeta mexicano e impulsor de esta cuenta de Twitter, ha hablado con Playground de sus motivaciones: “lo hice para generar una reflexión sobre la definición de la poesía, ya que muchas veces ni los poetas saben qué es la poesía. Todo lo que podamos decir es subjetivo, abstracto y ambiguo”.

Y abstractas, ambiguas y subjetivas son sus definiciones: “la poesía es redactar informes una oficina vacía”, “la poesía es estar limpio de drogas y recaer y recaer” o “la poesía es el decorado vacía de tu vida desierta“.

Hay para todos los gustos y de todos los colores:

La poesía es bailar sin manos, y caminarlo todo — La_poesía_es_bot (@Poesia_es_Bot) 28 de julio de 2017

La poesía es la silenciosa verdad de lo visto — La_poesía_es_bot (@Poesia_es_Bot) 27 de julio de 2017

La poesía es schlurp...schlurp...schlurp — La_poesía_es_bot (@Poesia_es_Bot) 26 de julio de 2017

En un alarde de periodismo investigativo, antes de ponerme en contacto con Warpola, hice CTRL+C sobre las palabras que le siguen a "La poesía es" para luego lanzar un CTRL+V en la barra del buscador. Los resultados estaban siempre vinculados a Google Books.

'Poesía es bot', entonces, bebe de los trabajos de otras personas.

Warpola me da la razón: “el bot trabaja con una base de datos curada por mí." Y sigue: "en esta base de datos hay varios libros y frases ya preconstruidas […] En la data seleccionada hay libros de literatura (como Almuerzo Desnudo), ciencia, filosofía e inclusive instructivos”.

Al más puro estilo Kennet Goldsmith es un “ejercicio de apropiación y de mashup, donde todo es poesía y a la vez nada es poesía”, señala el creador.

La poesía es una pantalla que se recicla — La_poesía_es_bot (@Poesia_es_Bot) 28 de julio de 2017

Al preguntarle si, como dicen algunos, "ya está todo escrito", Warpola señala: “creo que sí, pero siempre será necesario seguir escribiendo, apropiándose, el lenguaje es muy complejo y siempre está en mutación constante, y cualquier artista debe aprovechar esos elementos de transición y las plataformas tecnológicas para llevar la literatura a nuevos espacios”.

Todo está escrito y todo está inventado, pero 'Poesía es bot' es un concepto sin precedentes. Y aunque han existido otros bots vinculados a la literatura o al lenguaje, las ideas que los movían eran diferentes.

Aquí ya hablamos de Todo es bien. Pero en el mundo sajón han triunfado otros como Pentanometrón, que hace sonetos, o Accidental haiku, que encuentra tweets que siguen la estructura de este tipo de poema japonés. Two Headlines fusiona dos titulares diferentes de Google News dando pie a uno más absurdo.

Amazon to Buy Fidget Spinners for $13.4 Billion — Two Headlines (@TwoHeadlines) 17 de junio de 2017

No tardará en llegar el día -si es que no ha llegado ya- en el que el poeta favorito de alguno sea un robot. Un robot que no aportará nada nuevo. Un robot que, simplemente, mediante un algoritmo sabrá cómo emocionarte, cómo sacarte una sonrisa o cómo perturbarte.

Y no tiene por qué haber nada de malo en ello.