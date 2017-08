Recita un doloroso poema sobre lo que significa convertirse en un hombre

El poema de Simar Singh, 'Cómo ser un hombre', empieza afirmando lo que todo el mundo sabe: que los hombres no sienten dolor. Que los hombres no se emocionanan, que los hombres no lloran. No por casualidad, claro. No lloran porque, en el hogar, tienen que ser los señores de la casa, y fuera de él, tienen que estar preparados para dirigir, administrar, gobernar.

Más que un poema, es una confesión. Es el relato de como a él, Simar Singh, de pequeño lo educaron, condicionaron y adiestraron socialmente para hacer de él un hombre-hombre, para destruirlo y así poder construirlo según un modelo de masculinidad heteronormativa y patriarcal. Para hacer de él un sujeto incapaz de comunicarse, incapaz de expresar pena o alegría en público.

Más que un poema, es una reivindicación, un manual de autoayuda política para la decosntrucción de la estructura androcéntrica de nuestra sociedad: una estructura que no solo privilegia a los hombres, sino que privilegia los valores de virilidad y gallardía que tradicionalmente se han asociado al sexo masculino. Más que un poema, es un alegato feminista.

Pero, precisamente porque el poema de Simar Singh es mucho más que un poema, podemos entender la fuerza y la necesidad de la poesía, de esta poesía: de una literatura comprometida con la expresión de unas ideas en un país como la India, en el que uno de cinco ciudadanos sufre un trastorno mental; en un país que según los estudios realizados es uno de los más deprimidos del mundo; en un país donde las estructuras patriarcales siguen atenazando con fuerza a las mujeres -y, también, a los hombres-.

Entendemos, al fin, la importancia de que Simar Singh, un joven de 17 años, lance una iniciativa como UnErase Poetry, una comunidad radicada en Mumbai que se dedique a promover la poesía. Una comunidad de jóvenes escritores que, a través de sus recitales, aborden cuestiones tan capitales como la violación dentro del matrimonio, los cánones de belleza impuestos o el pride LGTBIQ+.