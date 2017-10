Tú en Instagram vs. Tú en la vida real

Si fuera otra persona que no me conoce de nada y de pronto me topara con mi Instagram estoy segura de lo que pasaría. Pensaría: menuda gilipollas. Lo pensaría porque, admitámoslo, las redes nos convierten en el reflejo de un espejo deformado de algo que probablemente ni siquiera seamos.

Así que ahí estoy la yo-no-yo, con esa boca pintada de rojo- —¿es que se pone pintalabios hasta para ir a mear?—, con esa cantidad de libros con los que posa pero que parece que no lee —¡será poser!— y con esa melancolía desbordante que a veces pone un poquito de los nervios.

Precisamente de todas esas contradicciones de nuestro yo digital es de lo que habla Gonzalo Angulo, el creador de Pierna Cruzada, en la mayoría de sus viñetas y en buena parte de su primer libro publicado recientemente en México: Fabuloso y Gay (Planeta).

Además de en un viñetista de éxito en América Latina y España, Angulo se ha convertido en una voz polémica, pero no porque lo que haga lo sea de por sí, sino porque su reivindicación LGTBI muchas veces no es bien recibida entre el público más conservador de las redes sociales que habita.

Y aún así, él sigue manteniendo el humor y la fuerza para responder con viñetas siempre certeras, siempre desternillantes, siempre dispuestas a enseñarnos que las redes sólo son redes. Que lo importante no es lo que muestra el reflejo deformado, sino lo que nosotros queramos ser:

