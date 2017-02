No es Lana del Rey: es Melissa Broder, la escritora más deprimida y divertida del mundo

¿Qué tienen que ver las poetas estadounidenses Dorothea Lasky y Melissa Broder?

Para empezar, que ambas pertenecen de manera más o menos difusa a la alt-lit. Para acabar, que ambas escriben horóscopos y boletines de información astral.

En el caso de Lasky, en su divertida cuenta de Twitter @astropoets; en el de Melissa Broder, para Lenny Letter, la web feminista gestionada por Lena Dunham.

Sigamos jugando.

¿Qué tienen que ver Melissa Broder y poetas de las redes sociales como Rupi Kaur o Irene X?

Principalmente, que se dieron a conocer a través de Twitter, donde crearon una extensísima comunidad de seguidores (400.000 en el caso de Broder) genuinamente interesados en lo que producían. Followers que no llegaron de forma externa, sino que nacieron con la propia cuenta.

Pero hasta aquí llegan los parecidos.

one thing i don't like is the way things are