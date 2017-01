"Más bien cien años de tortura": las peores reseñas de grandes libros por usuarios de Internet

1. Ariel, Sylvia Plath

"Sylvia obviamente tenía problemas con su padre, pero mucha gente los tiene; eso no significa que sean poetas, por mucho que apunten versos angustiosos de autocompasión. En el clima literario de hoy en día, Plath sencillamente habría sido una bloguera de segunda. ¿Es tan valorada por haber sido una "mártir"? Lo siento, pero tienen que asesinarte para que te conviertas en mártir; suicidarte es sencillamente triste, no es noble y desde luego no debería ser un pase VIP para el salón de fama de la literatura".

2. Rayuela , Cortázar

"Sencillamente, un puñado de perdedores lamentándose mientras hablan de jazz para que todos los lectores sepan lo cool que es el autor. Y luego más lamentaciones: el libro es largo, repetitivo, confuso, como un enfermo mental que murmura durante días y años. [...] Es uno de esos librros que la gente tiene miedo de no "entender", un miedo que empeoran todas esas personas que hacen la arrogante afirmación de que sí lo entienden, pero solo porque el libro esté ambientado en París en una época en que la gente llevaba boinas y fumaba mucho no implica que sea un texto seminal del existencialismo ni ninguna otra cosa".

3. Hojas de hierba, Walt Whitman

" Mientras miro cosas

pienso en cosas.

¡Oh, cosas! ¡Oh, sinónimos de cosas!

¡Oh, una lista de seis páginas de 5

similares pero un poco distintas!

Joder, esto es egocéntrico y tedioso.

Actualización: el libro ha estado en mi escritorio todo el año sin ser tocado. Puedo pensar en cientos de libros que preferiría acabar antes de acabar este, así que dudo que lo coja a no ser que se me acaben los libros que leer, sea demasiado pobre para comprar ningún otro libro, todos mis amigos rechazen prestarme otro, y todas las bibliotecas cercanas sufran un incendio simultáneamente".

4. Don Quijote de La Mancha , Miguel de Cervantes

"un resumen para los incautos:

don q está loco, y la gente le da palizas. está en mitad de la carretera, lloriqueando. alguien lo encuentra. esta nueva persona se da cuenta de que está loco y le da una paliza.

molinos.

a don q le dan otra paliza.

sancho.

otra gente se hace cosas crueles entre sí.

a don q le dan una paliza de nuevo.

***

la vida es demasiado corta".

5. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez

"Más bien Cien años de tortura. Leí esto en parte en un intento equivocado por expandir mis horizontes literarios y en parte porque mi tío era un gran fan de Gabriel García Márquez. Una vez más, él también solía releer el Ulises de Joyce por diversión, lo cual solamente demuestra que nunca deberías aceptar consejos de libros de alguien cuyo cociente intelectual es 30 puntos superior al tuyo".

6. La señorita Dalloway , Virgina Woolf

"Una tortura. ¡Compra las putas flores, señorita Dalloway!"

7. Ulises , James Joyce

"No puedo hacerlo, se me cayó en el váter y no ha secado bien, y yo lo acepto como una señal de Dios. Decidí no quemarlo, y sencillamente lo tiré. Sí, soy una persona horrible".

8. Los poemas completos, Emily Dickinson

"wah wah wah"

9. Romancero Gitano, Federico García Lorca

"Sólo es poesía".